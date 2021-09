» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 02/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Primera D:

La categoría sigue esperando una confirmación para el Clausura









La "fecha tentativa" de inicio es el 18 de septiembre, pero sigue sin haber certezas. Hoy se cumple un mes del último partido del Torneo Apertura de la Primera D en el que se coronó campeón Puerto Nuevo. Y así, hoy se cumple un mes de incertidumbre respecto al inicio del Torneo Clausura que completará la temporada 2021 de la divisional. "Estamos esperando", manifestó ayer Francisco Carnero, presidente de la entidad del barrio Don Francisco, quien aseguró no tener precisiones respecto al arranque del Torneo Clausura ni tampoco sobre la versión que indica que podrían sumarse cuatro equipos a la divisional (situación cada vez menos probable). Los rumores marcan que comienzo del certamen sería recién el sábado 18 de septiembre, después de las Elecciones Primarias. "Es la fecha tentativa", reconoció Carnero en diálogo con Tribuna Local. Por su parte, Daniel Ledesma, titular de Centro Español, afirmó ayer en InfoAscenso que "no será antes" de ese fin de semana. Mientras tanto, los jugadores y cuerpos técnicos de los doce equipos de la categoría siguen trabajando sin una planificación clara para encarar este segundo certamen de la temporada. Y para Puerto Nuevo, la ansiedad es mayor, dado que después de coronarse campeón apunta decididamente al ascenso a la Primera C. En cuanto al plantel que conduce Gastón Dearmas, el arquero Javier Balbuena y el defensor Sandro Areco aprovechan el parate para avanzar con la recuperación de sus respectivas lesiones. Incluso también sigue con su rehabilitación Enrique Grieger, el defensor que fue intervenido de los meniscos por la lesión que sufrió en el arranque del Apertura. Igualmente, el Portuario cuenta todavía con tres cupos más para incorporar refuerzos para el Torneo Clausura. Hasta el momento sumó al marcador central Luis Rodríguez, quien llegó desde Atlas.

EL PLANTEL AURIAZUL SIGUE TRABAJANDO CON VISTAS A UN TORNEO QUE PUEDE ENTREGARLE EL ASCENSO.