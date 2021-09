» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 02/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

2 de Septiembre de 2021









CRISTIANO ES RÉCORD Cristiano Ronaldo rescató ayer a su Selección y quedó en la historia: el flamante fichaje del Manchester United marcó un agónico doblete de cabeza (a los 44 y 50 del ST) para que Portugal le gane 2-1 como local a Irlanda y, de esa manera, se convirtió en el máximo goleador mundial a nivel de Selecciones (suma 111 tantos, dos más que el iraní Ali Daei). Así, además, el combinado luso quedó como líder del Grupo A de las Eliminatorias Europeas. En otros partidos disputados ayer, Francia igualó 1-1 con Bosnia; Dinamarca venció 2-0 a Escocia; Noruega empató 1-1 con Países Bajos; y Rusia terminó 0-0 ante Croacia. En la programación de hoy se destacan: Suecia vs España, Italia vs Bulgaria, Hungría vs Inglaterra y Liechtenstein vs Alemania.



POR EL QUINTO PUESTO La Selección Argentina de Vóley Sub 19 concluirá hoy su participación en el Mundial de Irán cuando enfrente a Italia por el quinto puesto. Los dirigidos por Pablo Rico superaron ayer 3-0 a Alemania (parciales de 25-23, 25-18 y 25-23) y mejoraron su récord a 5-1 en el certamen (solo perdieron con Irán en Cuartos de Final). En el juego ante los germanos, Giuliano Turcitu (jugador formado en el Club Ciudad de Campana) sumó 9 puntos y fue el segundo máximo anotador del combinado nacional. TRIUNFO ANTE COLOMBIA En su debut en el Sudamericano de Mayores que se desarrolla en Brasilia, la Selección Argentina de Vóley superó 3-0 a Colombia (25-22, 25-19 y 25-17) y comenzó con el pie derecho su camino en la búsqueda de uno de los dos boletos clasificatorios al Mundial de Rusia 2022. El próximo compromiso de los dirigidos por Marcelo Méndez será el viernes frente a Perú. BAGNIS, A TERCERA El rosarino Facundo Bagnis (80º del ranking mundial) avanzó ayer a la tercera ronda del US Open luego de superar por 7-6, 4-6, 6-3 y 6-3 al santiagueño Marco Trungelliti. Su próximo rival será el neerlandés Botic van de Zandschulp (117º), quien sorprendió al noruego Casper Ruud (11º). Por su parte, Guido Pella cayó en sets corridos (6-1, 6-2 y 7-5) ante el estadounidense Frances Tiafoe por la segunda rueda. Mientras el duelo de Diego Schwartzman ante el sudafricano Kevin Anderson fue interrumpido anoche por lluvias cuando Peque ya se había llevado 7-6 el primer set. En tanto, Nadia Podoroska fue eliminada en la primera ronda del torneo femenino al perder en tres sets con la belga Greet Minnen. PARCIALMENTE GARANTIZADO El contrato de Gabriel Deck con Oklahoma City Thunder quedó garantizado, al menos, hasta enero próximo. El alero santiagueño se sumará en los próximos días a los entrenamientos de su equipo NBA, al igual que también lo estará haciendo Facundo Campazzo con los Denver Nuggets. También se espera el retorno de Luca Vildoza a los New York Knicks, luego de haber tenido que abandonar la Liga de Verano por una lesión; y la presentación oficial de Leandro Bolmaro (quien ya dejó Barcelona de España) en Minnesota Timberwolves.