Accidentada Sesión del HCD

Finalmente, no fue ingresado en el Orden del Día la habilitación de uso comercial al kilómetro final de la Ruta 4, limítrofe con Los Cardales. Vecinos de Río Luján y Ruta 6, se manifestaron en la explanada del Palacio Municipal pidiendo ser escuchados. Eran pasadas las 19 y medio en broma, medio en serio, un puñado de concejales miraban el reloj y se preguntaban por qué la presidenta Marina Casaretto no tocaba el timbre llamando a sesión dado que Argentina enfrentaría a Venezuela por las eliminatorias de Qatar 2022. Al ambiente cordial y distendido se sumaba el onomástico del concejal Marco Colella quien era saludado por unos y otros. Sin embargo, en la explanada del Palacio Municipal se reunían más de 60 vecinos quienes se habían convocado para manifestarse en contra del tratamiento del expediente 20380 correspondiente al "Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo creando el Área Complementaria - Subárea Desarrollo de Emprendimien-tos Comerciales – cambio de zonificación que afecta al Camino de la Red Secundaria Provincial 014-02 Río Luján" que, básicamente, habilita como zona comercial el kilómetro final de la llamada Ruta 4 que limita con la localidad de Los Cardales, partido de Exaltación de la Cruz. Lo cierto es que ayer al mediodía, en Labor Parlamentaria, el expediente volvió a Comisión y no fue incluido en el Orden del Día de anoche. Todavía no había sonado el timbre llamando a la sesión y de repente, los concejales Romano, Calle, Colella, y Trujillo (PJ – Frente de Todos) salieron de su bloque no para ingresar al recinto, sino para bajar las escaleras y escuchar a los manifestantes, más de 60, quienes se identificaron como vecinos de Río Luján quienes dijeron sentirse ignorados por las diferentes gestiones municipales, y que si eran considerados vecinos de Los Cardales, pedían ser contribuyentes del Partido de Exaltación de la Cruz. "No nos oponemos al progreso, sólo pedimos que nos escuchen y que cuiden" dijo una vecina. A eso se le sumó la intervención del vecino Arturo Remedi, quien se identificó como integrante de la Asamblea Socio Ambiental Campana (ASAC), y se solidarizó con los manifestantes, para pasar a presentar la problemática del agua potable contaminada por agroquímicos en el barrio Los Pioneros, dando la palabra a Felisa Díaz, vecina del barrio. Luego de escuchar los diferentes testimonios, el concejal Romano invitó al grupo a conformar una comisión de representantes y subir al recinto para ser escuchados tras un cuarto intermedio. Parlamento mediante entre la presidenta del HCD y los presidentes de los diferentes bloques, la iniciativa no prosperó. Sin embargo, mientras era filmada por unos de los vecinos con su teléfono, Romina Buzzini (Juntos por el Cambio) sacó un conejo de la galera invitando a los vecinos a presentar sus inquietudes en la próxima reunión de la Comisión de Obras Públicas del HCD, que tendrá lugar el próximo 13 de septiembre a las 12:30. Así, la sesión pudo continuar. Otro momento controversial en la sesión tuvo lugar durante el tratamiento de la aprobación del pliego de condiciones para la licitación del servicio de limpieza del Hospital San José, hasta el 2023. En medio de los cruces, la concejal Ángela "Porota" Medina (Juntos por el Cambio) pidió la palabra y calmó las aguas: explicó que la iniciativa está relacionada con asegurar el servicio de limpieza en el nosocomio, en un contexto por el cual no estaba asegurada la presencialidad del personal propio debido a los aislamientos obligatorios en un contexto de contagios por COVID 19. El cuerpo presidido por Marina Casaretto, también trató sobre tablas y aprobó dos proyectos vinculados a la empresa LandNort que solicita informes al Municipio y OPDS sobre su funcionamiento. Además, se sancionó una ordenanza impulsada por el Departamento Ejecutivo que convalida un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para implementar el programa "Potenciar Trabajo", que busca mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través de la finalización de estudios, formación laboral y capacitación en oficios. Además, se aprobó una resolución que adhiere a la Ley Provincial Nº 15.296 que establece la capacitación obligatoria en la temática discapaci-dad para las personas que se desempeñen en la función pública. A raíz de la sanción de una ordenanza del Municipio, se les confirió a los "Abuelos de la Plaza España" el derecho de uso de la edificación y cancha de bochas de dicho espacio público por el término de cinco años. En otro orden, el Concejo Deliberante declaró de interés legislativo el 20 aniversario de la creación de la Escuela de Cadetes de Bomberos Voluntarios 4 de Septiembre, como así el disco "El río es vida que pasa", dirigido a Mariano Fabianesi y Hugo Correa, con la participación de destacados artistas locales. Mediante un material audiovisual, el vecino Rubén Hernán Zapata, hizo uso de la Banca Abierta Virtual, para manifestar sus inquietudes e ideas sobre los talleristas culturales del Municipio, quien solicitó sea consideras cuestiones tales como premios por presencialidad.

El pliego del llamado a licitación por el servicio de limpieza del Hospital San José generó debate.

