Impactó contra una columna de cemento

Un hombre fue trasladado por el SAME al hospital Luego de colisionar con un Renault 12, un Volkswagen Fox terminó su trayectoria impactando contra una columna de cemento en la esquina de 25 de Mayo y Rawson. Su conductor, un hombre mayor, fue trasladado al hospital municipal por el SAME.

