Ayer se notificaron solo 3 positivos y en los últimos siete días, Campana ha acumulado apenas 33. La caída de los contagios de coronavirus confirmados en la ciudad sigue acentuándose: ayer, la Secretaría de Salud municipal notificó solo 3 nuevos positivos. De esa manera, Campana llegó a los 16.103 casos totales desde que comenzó la pandemia, aunque se encuentra en niveles muy bajos de contagios: en los últimos siete días ha acumulado 33 positivos, por lo que el promedio se ubicó en 4,7. Se trata del punto más bajo del año en lo que se refiere a la curva y, para encontrar valores similares, se debe retroceder hasta julio del año pasado, cuando los contagios todavía no se habían disparado. Al mismo tiempo, ayer no se reportaron nuevos fallecidos en Campana, que sigue presentando 305 víctimas fatales desde el inicio de la pandemia y una tasa de letalidad de 1,89%. INFORME PROVINCIAL Por segunda jornada consecutiva, ayer no se actualizó la Sala de Situación del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que, así, seguía presentando a nuestra ciudad con 15.789 casos totales (314 menos que los indicados a nivel local) y con 305 fallecidos (misma cantidad que la señalada hasta el momento por la Secretaría de Salud municipal). DISTRITOS VECINOS La Municipalidad de Zárate comunicó ayer 14 nuevos positivos, 11 altas médicas y un deceso (una mujer de 89 años). De esa manera, la vecina ciudad presenta ahora 15.567 casos totales que se dividen en 644 que se encuentran activos, 14.538 que se han recuperado y 385 que han fallecido. Mientras tanto, Exaltación de la Cruz reportó 2 nuevos positivos y 2 altas médicas. Así, acumula ahora 4.104 casos totales que se dividen en 96 que se encuentran activos, 3.927 que se han recuperado y 81 que han fallecido.

