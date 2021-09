El campanense será uno de los centrales de la Selección Argentina en el torneo que se disputará en Italia y Bulgaria desde el 23 de septiembre. En cambio, el armador Juan Manuel Giulietti no quedó entre los doce. El vóley del Club Ciudad de Campana volverá a tener representación en otro mundial en este 2021. Mientras el zarateño Giuliano Turcitu culminó ayer su participación en la Copa del Mundo Sub 19 que se desarrolló en Irán (ver aparte), el campanense Ramsés Cascú fue confirmado esta semana como parte de la Selección Argentina que disputará el Mundial Sub 21 que organizarán Italia y Bulgaria entre el 23 de septiembre y el 3 de octubre. Será la segunda experiencia mundialista para el joven de nuestra ciudad, quien en 2019 fue parte del combinado nacional Sub 19 que obtuvo una histórica medalla de bronce en el campeonato desarrollado en Túnez. De hecho, diez de los doce convocados para este Mundial Sub 21 por el entrenador Martín López estuvieron en aquella competencia. Y Ramsés, quien cumplirá 20 años en plena competencia (el 27 de septiembre), será uno de los centrales. Incluso, podrían haber sido dos los campanenses en el plantel mundialista, pero el armador Juan Manuel Giulietti (también formado en la calle Chiclana y actualmente en River Plate) no pudo meterse entre los 12 seleccionados después de haber sido parte de los 22 convocados que estuvieron en este proceso. Con sus 193 centímetros y después de destacarse en el CCC y llegar a la Selección Menor, Cascú pasó a préstamo a Vélez Sarsfield (donde disputó la División de Honor) y, además, este año se consagró campeón de la Liga Nacional (ex Liga A2) con Mutual Policial de Formosa. Por ello, a su regreso de esta segunda experiencia mundialista, volverá a esta institución para jugar la Liga Argentina. Cascú recibió el martes la noticia de la convocatoria y después de dos días de descanso, este viernes vuelve a los entrenamientos con la Selección y a partir del lunes quedará dentro de una "burbuja sanitaria" planificada para preservar a los jugadores de posibles contagios de coronavirus antes del viaje a Italia, pautado para el 17 de septiembre. En el Mundial, Argentina compartirá la Zona C con Irán, Marruecos y Bélgica, ante quienes buscará los mejores resultados para tratar de tener un cruce "accesible" en los Octavos de Final e ilusionarse con repetir o mejorar lo conseguido en Túnez 2019.



EN 2019, CASCÚ OBTUVO LA MEDALLA DE BRONCE EN EL MUNDIAL U19 QUE SE DISPUTÓ EN TÚNEZ.