El presidente del Frente Grande, Gustavo Parravicini, cuestionó los dichos de Elisa Abella sobre el trabajo en el área de cuidado del medio ambiente en la ciudad y expresó que se necesita conocer la situación real porque "Con un estudio real podemos proponer alternativas para revertir y proteger la lamentable situación ambiental en la que nos encontramos". Gustavo Parravicini respondió las declaraciones del Elisa Abella por el día del árbol donde mencionó el trabajo en materia ambiental del Municipio, presidente del Frente Grande de Campana le pidió a la candidata a concejal que presente el diagnóstico sobre la situación ambiental de la ciudad "Además de ser primer candidata a concejal por Juntos, es actual funcionaria de una de las áreas más importantes del organigrama municipal y hermana del intendente por ello, y después de leer su declaraciones en un acto de campaña, creemos que los vecinos y vecinas debemos poder acceder al diagnóstico real de la situación en nuestra ciudad". Definió como "livianas y mentirosas" las declaraciones y añadió "Con un estudio real podemos proponer alternativas para revertir y proteger la lamentable situación ambiental en la que nos encontramos y hacer frente a las cuestiones más acuciantes de la realidad social". "En otra ciudad esas declaraciones vacías no serían tan desacertadas", puntualizó Parravicini, "pero aquí en Campana no puede pasar inadvertida, quizás haga falta que le pidamos a nuestros vecinos que recuerden episodios como el del domingo 13 de Diciembre 2020, donde la refinería arrojó al ambiente todo tipo de gases tóxicos, y no solo contaminan sino que además dudo que haya pagado una multa, como lo hace cualquier hijo de vecino que infringe la ley". E indicó que para hablar del tema hay que tener en cuenta que "poder real, una de las dos familias más ricas del país, los dueños de la referiría co gobiernan con Juntos los destinos de nuestra ciudad, dejando enfrascada la democracia local y al Gobierno Municipal en el rol de empleado supervisor de negocios que les generan grandes fortunas y a nosotros un futuro incierto , tan incierto como la calidad del aire que respiramos y del agua que tomamos, con el impacto negativo en lo económico y la salud, lo que torna no sustentable en el tiempo a Campana". El acto de campaña fue durante una actividad en el marco del Día del Árbol, por ello el dirigente local recordó "Lo triste y que enoja es que con tres fotos y un artículo totalmente vacío de contenido pretendan hacernos olvidar de la cantidad de árboles que esta gestión mutilo en la "época de poda", sin planificación alguna ni respeto por los mismos y su función, evidentemente, los árboles que se plantan en campaña tienen otro que se yo, otra sombra, otro objetivo". "Los dichos de la candidata se tornan una tomadura de pelo no solo para nosotros sino para las futuras generaciones, ejemplos sobran, tal es el caso del Tajiber donde la gestión de los hermanos Abella permitió la rezonificación, lo que permitirá ni más ni menos que 500 hectáreas de humedales se pongan en peligro". Parravicini recordó a su vez que "Diego Santilli, quien acompaña a Elisa Abella como candidato por la Provincia, impulsa el Proyecto de Costanera Sur en CABA que sirve como refugio y, al mismo tiempo, aceleradores de capital especulativo, es decir capital ficticio, parasitario, usurario, en vez de que se use para una economía real, socialmente justa y ecológica" y agregó "debemos recordar también aquí en Campana la gran cantidad de casos de vecinos y vecinas con problemas respiratorios, cantidad que nos pone en alerta al evaluar las estadísticas sanitarias, como así también con enfermedades oncológicas ligadas a la polución ambiental". El Frente Grande de Campana realizó muchas campañas de concientización en la temática ambiental y se trata de una de las áreas con más importancia dentro del espacio, por ello explicó Pareavicni, "no podemos ignorar que quién es una representante de Municipio se refiera al medio ambiente dejando la otra mitad fuera de la órbita de incumbencia de un Estado que debe contar con recursos técnicos y presupuestarios para cumplir su rol de fiscalizador, y es aquí donde en estos dos puntos podemos poner blanco sobre negro, y saber si a esta gestión realmente le importa bajar los niveles de contaminación y es sabiendo cuanto invierte en esta área de gobierno del prepuesto municipal, deben dar a conocer los números el presupuesto utilizado en que y como, y quizás nos den una gran sorpresa al compararlo con el de Medios, inversión que utilizan para tomarnos el pelo". Para cerrar el presidente del Frente Grande añadió "Estamos en condiciones de asegurar que de seguir esto así y si el Estado local sigue sin estar a la altura de las circunstancias, y pretende seguir el camino del neoliberalismo impulsado por Macri, Larreta y compañía, donde el mercado regula todo, además de no volcar recursos para cuidar nuestro ambiente, nuestros recursos naturales, de los que dependemos para vivir en sociedad y en el tiempo, el modelo propuesto por los hermanos Abella seguirá siendo una máquina de generar pobres y excluidos. Lo vivimos durante seis años, y es aquí donde vemos el deterioro social, económico y cultural en nuestros barrios, pobreza estructural que también generan un impacto negativo en el ambiente presente y futuro que construyen, quienes nos toman el pelo con tres fotos, del mismo árbol y sin volcar un peso en políticas públicas donde podamos medir el impacto de los recursos y la mejora o no en la salud de la población de nuestra ciudad, como en la calidad del aire que respiramos y de la tierra con que contamos para generar nuestros alimentos, frente a una crisis económica de la cual responsables por sus silencio, por ejemplo frente a la toma de la deuda externa, al emprendedurismo como única alternativa laboral, o a cursos de administración de fondos para jóvenes, los más afectados junto a las mujeres por el desempleo", cerró.



Gustavo Parravicini, presidente del Frente Grande de Campana.