Luego del golpe sufrido, la UCeDé agradeció a la gente que la acompañó

Desde el partido liberal dijeron haber sido "traicionados desde dentro del propio frente Avanza Libertad", y que se equivocaron al creer que "las viejas prácticas de acomodo" eran cosa del pasado. Pese al disgusto, prometieron "seguir avanzando como grupo en Campana, trabajando, apostando al cambio, y a la nueva política", y agradecieron a los vecinos el enorme apoyo recibido en los últimos días. La UCeDé de Campana tuvo que atravesar recientemente jornadas muy difíciles: de estar llena de entusiasmo y lista para competir en las internas de Avanza Libertad pasó sin escalas a la sorpresiva y triste noticia de que su lista no había sido presentada en tiempo y forma. Pero esto no estuvo ni cerca de serlo todo: un par de días después se conoció que no hubo ninguna falla en ningún sistema, ni responsabilidad alguna de la Junta Electoral: quien no presentó la lista fue el propio apoderado del frente, lo cual multiplicó la indignación y la bronca. Sobre estos hechos, los referentes del espacio expresaron "creíamos que aún quedaba algo de dignidad en la política, y sobre todo de parte quienes pedimos a gritos un cambio. Creíamos, ingenuamente, que aquellas viejas prácticas de acomodo o cajoneo de listas para favorecer a un sector preferido o más dócil eran cosa del pasado. Claramente, nos equivocamos, pero no nos vamos a rendir. Estamos asimilando el golpe, y luego empezaremos una nueva etapa, con la lección aprendida". Quien era el primer precandidato a concejal de la lista, Paulino Cuenca, dijo estar convencido de que "a los actos de corrupción, injustos por definición, hay que denunciarlos, combatirlos y castigarlos. Si no, la que gana es la impunidad. Cuando nos involucramos en política prometimos trabajar para lograr un cambio. Y quedarnos callados, de brazos cruzados, ante este hecho flagrante, sería incumplir nuestra promesa". "Entre gauchos nos han pisado el poncho… y estos de gauchadas no saben nada" agregó Cuenca, quien pese a su inocultable malestar fue muy enfático a la hora de agradecer a quienes supieron acompañar a la UCeDé local en estos tiempos difíciles: "a nuestros amigos, familiares, vecinos, comerciantes, profesionales, PyMES, empresas, incluso a referentes de distintos partidos políticos de Campana que expresaron su solidaridad y nos acompañaron, ya sea con llamados, posteos digitales, acercándose a conversar, ¡gracias! Sus muestras de solidaridad nos dan la fuerza necesaria para seguir avanzando en Campana, trabajando, apostando al cambio y a la nueva política". Como cierre, todo el equipo liderado por Cuenca agradeció a los integrantes de la UCeDé de otras ciudades que aún siguen en carrera para las PASO del 12 de septiembre, y que se solidarizaron con la de Campana por lo sucedido.

