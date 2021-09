Efemérides del día de la fecha, 3 de Septiembre

DÍA DEL FERRETERO

En esta jornada se conmemora la fundación de la Asociación de Ferreterías, Pinturerías y Bazares de la República Argentina en el año 1905. La misma tenía como objetivos defender los intereses del sector, estrechar lazos con otros sectores comerciales y atender con eficacia y calidad a los clientes. Más adelante, en el año 1997, cambió su nombre a Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina (CAFARA). Hoy se homenajean a los ferreteros, comerciantes con amplios conocimientos que ayudan a las personas que se acercan a su local a consultarles distintos temas vinculados al hogar, la industria y la construcción.

FALLECE "BLACKIE"

Paloma Efron nació el 6 de diciembre del año 1912 en Basavilbaso, Entre Ríos. Criada en Buenos Aires, Efron tenía 21 años cuando ganó un concurso, organizado por Jabón Federal, en Radio Stentor con su interpretación de la canción "Stormy weather" de la cantante estadounidense Ethel Waters. Con el apoyo de su padre, en el año 1937, viajó a Estados Unidos para adentrarse en el mundo del jazz; allí permaneció 4 años, en los que estudió Antropología en la Universidad de Columbia y conoció a referentes del jazz como Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. Cuando regresó al país trabajó, acompañada por el actor Pepe Arias, en el Teatro Maipo. Por otra parte, inició su carrera en la radio, medio en el que triunfó con los programas "La historia del jazz", "Derecho a réplica", "Diálogos con Blackie", "La mujer y la tarde" y "Domingos estelares": "La radio es un reino de inquietud donde realmente se puede crear fantasía. Es la imaginación por la imaginación".

En lo que respecta a la televisión, "Blackie" debutó como cantante en el programa "Tropicana Club". Con el correr de los años, condujo y produjo diversos programas como "Cita con las estrellas", "La mujer", "Volver a vivir", "Festival Odol de la canción" y "Titanes en el ring". Cabe agregar que fue Directora General del Canal 7 e impulsó la carrera de importantes figuras como María Herminia Avellaneda, Tato Bores, Roberto Galán y Susana Rinaldi. En cuanto al cine, Efron actuó en las películas "Cristina" (1946), "Corrientes, calle de ensueños" (1949), "Viaje de una noche de verano" (1965) y "¿Qué es el otoño?" (1977).

Falleció en el año 1977 en Buenos Aires.

"SWEET DREAMS (ARE MADE OF THIS)" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100"

Un día como hoy en el año 1983, el sencillo "Sweet dreams (are made of this)" de "Eurythmics" destronaba a "Every breath you take" de "The Police" del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "Sweet dreams (are made of this)" (1983) y compuesto por el dúo británico, la canción fue escrita después de que se disolviera la banda "The Tourists" y ambos terminaran su relación amorosa: "Me sentía muy vulnerable. La canción era una expresión de cómo me sentía: desesperada y nihilista" dijo Annie Lennox.