¿Qué es la retinopatía diabética? Es una complicación de la diabetes que puede ocasionar una pérdida severa de la visión, e incluso ceguera. Tipos de Retinopatía -Etapa Inicial: pequeños vasos sanguíneos dentro del ojo sufren daño y presentan fugas de sangre. -Etapa avanzada: comienzan a crecer nuevos vasos sanguíneos anormales que se rompen y se produce sangrado dentro del ojo, el paciente lo manifiesta como ver una mancha negra o roja en uno o en ambos ojos. Si no es tratado adecuadamente puede causar una severa pérdida de visión. ¿Cómo se diagnóstica? De manera muy sencilla realizando controles oftalmológicos. Se realiza fondo de ojo, se colocan gotas previamente para dilatar la pupila (se agrandan), así el oftalmólogo puede ver la retina, vasos, nervio óptico y mácula. ¿Qué síntomas presenta? La retinopatía diabética no suele presentar síntoma alguno hasta que ya está muy avanzada, por eso es fundamental que el paciente diabético asista al oftalmólogo al menos una vez al año. ¿Cómo se puede tratar? En la actualidad se cuenta con muchos tratamientos como láser, inyecciones en uno o ambos ojos y cirugía. La elección del tratamiento depende de cada caso y del criterio del oftalmólogo. ¿Cuándo debe asistir al oftalmólogo? El paciente diabético debe asistir a la consulta oftalmológica al menos una vez por año. Con la vigilancia médica adecuada, el oftalmólogo puede dar inicio al tratamiento antes de que la vista sea afectada por la diabetes. ¿Qué papel juega usted en su tratamiento? El éxito del tratamiento de la retinopatía no depende solo del oftalmólogo sino también de usted y todo el equipo que lo acompaña en esta enfermedad crónica para que usted pueda tener la mejor calidad de vida. CONSEJOS - Es esencial que siga una dieta apropiada y use correctamente los medicamentos. - Debe mantener niveles bajos de azúcar en la sangre. - Evite el cigarrillo. - Controle su presión arterial con frecuencia. Si es paciente diabético, no lo olvide visite a su oftalmóloga de confianza.



