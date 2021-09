P U B L I C





El entrenador Marcelo Franchini tiene en duda a Juan Cruz Franzoni, que arrastra una molestia. Hoy comienza la fecha con cuatro partidos. Las malas condiciones climáticas de estos días atentaron contra la planificación que había realizado el cuerpo técnico que encabeza Marcelo Franchini para preparar el partido que Villa Dálmine disputará mañana frente a San Telmo como local por la 24ª fecha de la Primera Nacional. El entrenador no pudo desarrollar ayer la práctica de fútbol que tenía pensada y en la que iba a parar el equipo que presentaría este sábado desde las 15.00 horas en Mitre y Puccini. En ese sentido, hoy existen tres dudas respecto a la posible alineación titular. Por un lado, el regreso de Germán Díaz (cumplió su sanción por acumulación de amarillas) sería una de las modificaciones y generaría la salida de Santiago Moyano del mediocampo (jugó como "doble 5" ante All Boys) y el retorno al sistema 4-1-4-1. Esta situación genera una segunda duda, pero en el lateral derecho de la defensa, donde Franchini debe optar entre el regreso de Moyano a esa posición o la continuidad de Laureano Tello. Finalmente, la tercera incógnita está en la ofensiva, dado que Juan Cruz Franzoni arrastra una contractura y su presencia ante San Telmo no está confirmada. Por ello, crecen las chances de que Alejandro Gagliardi retorne a la titularidad (ingresó desde el banco tanto frente a San Martín en San Juan como ante All Boys). Mientras tanto, hoy comenzará la 24ª fecha. Por la Zona A, Tigre será local ante Agropecuario (21.10) con la posibilidad de quedar como único líder (aunque con dos partidos más que Almirante). En tanto, por la Zona B jugarán: el líder Barracas Central vs Ferro Carril Oeste (15.30), San Martín de San Juan vs Defensores de Belgrano (16.00) y Atlético de Rafaela vs el escolta Güemes (19.10)



FRANZONI PADECE UNA CONTRACTURA Y ES DUDA.