Puerto Nuevo comenzó de gran forma el campeonato de la Primera B de AFA y la mediocampista ofensiva es una de las grandes responsables: marcó un tanto en la victoria sobre Deportivo Morón y un golazo en el empate con Sarmiento. La jugadora compartió su historia y su presente con LAD. Yamil tiene 7 años y guarda las fotos y notas en las que su mamá aparece en los medios locales. "Dice que soy famosa", se ríe Sabrina Ogrine, jugadora de Puerto Nuevo que está haciendo méritos como para que su hijo tenga razón. Es que la talentosa mediocampista convirtió goles consecutivos en las primeras dos fechas del actual campeonato de la Primera B de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): primero marcó en el debut triunfal frente a Deportivo Morón como visitante y el pasado domingo, en el estadio Carlos Vallejos, anotó un golazo para establecer el 1-1 contra Sarmiento de Junín. "La jugada fue espectacular. Mis compañeras hicieron una gran combinación de toques por el medio y después yo tuve la suerte de que la clavé arriba", cuenta Sabrina sobre su segundo tanto en la temporada. "Estoy re feliz con que se me hayan dado los goles, ojalá pueda seguir así", se ilusiona. Nacida en el barrio La Esperanza hace 27 años, su relación con la pelota comenzó "desde chiquita", según recuerda: "Juego desde que tengo noción. Mi mamá jugaba en los campeonatos de barrio y yo la seguía y andaba siempre corriendo por la cancha". Por aquellos años también recibió el ápodo que todavía hoy la acompaña: "Mi padrino me decía Cuity cariñosamente y quedó. No tiene más explicación. Pero ahora todo el mundo me conoce por Cuity", cuenta. Sus inicios en Puerto Nuevo no le resultaron fáciles, porque por el cuidado de su hijo tenía inconvenientes para entrenar regularmente. "Pero siempre estuve volviendo y ahora llevo más de dos años integrando el plantel con constancia", remarca. Su juego se distingue por el talento que aflora de su zurda. "Soy muy zurda, je, la derecha solo la tengo para acompañar", se ríe. "Y la técnica es algo que me sale desde chica. También copio mucho de lo que veo en el fútbol masculino", agrega la mediocampista, quien se reconoce fanática de Lionel Messi. Y salvando las distancias, a la campanense también le gusta "jugar suelta" como una mediocampista que acompaña el ataque, una función que acordó con el DT Portuario, Néstor Daniel Gómez. "Jugué en distintas posiciones, pero llegó un momento en que le pedí que me dijera en qué posición me quería para que yo pudiera dedicarme a entrenar para ese puesto en particular. Y quedamos en que iba a jugar de enganche", explica. La decisión parece más que acertada: Ogrine marcó dos goles y el equipo tuvo un gran comienzo de campeonato. "Arrancamos con el pie derecho: ganamos como visitantes en el debut y después conseguimos un buen punto ante Sarmiento, uno de los equipos que será protagonista en la pelea por el ascenso", destaca. "Hay equipos que están muy bien, pero nosotras vamos a dar pelea, porque estamos bien también y tenemos muchas buenas jugadoras. Con el crecimiento del fútbol femenino, el torneo se va poniendo cada vez más duro", agrega Cuity. El plantel Auriazul cuenta hoy con referentes que están desde los inicios, otras futbolistas de mediana edad que ya llevan varias temporadas en el club y, al mismo tiempo, asoman cada vez con más fuerza las juveniles que van creciendo en las categorías menores. "¿Sabés cómo juegan las más chiquitas? Una locura, juegan muy lindo. Hoy nos respetan, pero hasta ahí nomás. En unos años ellas van a ser las que jueguen y nosotras las vamos a mirar de afuera", las elogia Ogrine. En esa mezcla de experiencia y juventud que tiene el plantel, la mediocampista destaca "la unión" que hay entre las jugadoras: "Me encanta. Somos todas muy unidas, siempre estamos alentándonos, ayudándonos entre nosotras", afirma. Y luego revela las ilusiones que existen en el vestuario: "Soñamos en grande, queremos ascender. Pero como dice Néstor, vamos partido a partido". Para este presente, Sabrina agradece "el apoyo y la compañía" de su pareja Franco y también "el esfuerzo" de quienes trabajan en el club por el fútbol femenino. Además, marca que como jugadoras se sienten "más reconocidas" que años atrás; cuenta que le gustaría convertirse en profesional y asegura que en Campana hay "muchas buenas jugadoras que deberían animarse a sumarse" a la entidad del barrio Don Francisco. Mientras tanto, con su zurda como bandera, "Cuity" intentará seguir abriendo camino y cumpliendo sueños junto a sus compañeras de Puerto Nuevo. Y así, sin dudas, también seguirá generando material para que el pequeño Yamil agrande la carpeta de fotos y notas de su mamá.



LAS PORTUARIAS QUEDAN LIBRES Después de vencer a Deportivo Morón en el debut y de empatar con Sarmiento de Junín como local, Puerto Nuevo quedará libre en la tercera fecha de la Zona A de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Por ello, las Auriazules recién volverán a tener acción en la cuarta jornada, cuando visiten a Estudiantes de Buenos Aires, uno de los equipos que arrancó con dos victorias (el otro es Ferro Carril Oeste).