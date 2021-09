PIPO, EN EL BOSQUE Néstor Gorosito, de último paso por Olimpia de Paraguay, ya se encuentra al mando del plantel profesional de Gimnasia de La Plata después de haber firmado contrato hasta diciembre de 2022 y convertirse en sucesor de la dupla conformada por Leandro Martini y Mariano Messera. Donde también hubo cambio reciente en la conducción técnica fue en Godoy Cruz: se marchó Sebastián "Gallego" Méndez y llegó Diego Flores, exasistente de Marcelo Bielsa en Leeds.



ARRANCA LA 10ª FECHA El Campeonato 2021 de la LPF pondrá en marcha hoy su 10ª fecha con dos partidos. Desde las 19.00, Defensa y Justicia será local frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, equipo que ya tendría todo acordado para que Sergio "Huevo" Rondina se convierta en el sucesor de Gustavo "Sapito Coleoni. En tanto, desde las 21.15 horas, Huracán será local en Parque Patricios frente a Aldosivi de Mar del Plata. ASÍ SIGUE LA FECHA La programación de esta 10ª jornada se extiende hasta el lunes. Mañana sábado jugarán Atlético Tucumán vs Arsenal (13.30), Lanús vs Sarmiento (15.45), Colón vs Newells (15.45), Platense vs San Lorenzo (18.00) y Rosario Central vs Boca Juniors (20.15). El domingo lo harán Godoy Cruz vs Gimnasia (13.30), Patronato vs Talleres (13.30), Racing Club vs Banfield (19.00) y River Plate vs Independiente (21.15). Y el lunes cerrarán: Estudiantes vs Argentinos (18.00) y Vélez vs Unión (20.15). ELIMINATORIAS UEFA Ayer, en la continuidad de las Eliminatorias Europeas para el Mundial de Qatar 2022, se registraron goleadas de Bélgica (5-2 a Estonia) e Inglaterra (4-0 a Hungría), que lideran sus respectivos grupos. Por su parte, Italia, reciente campeón de la Eurocopa, apenas logró un empate como local ante Bulgaria, aunque se sostiene en lo más alto del Grupo C. En cambio, España perdió 2-1 en su visita a Suecia y cedió la cima del Grupo B. Mientras en el Grupo J, Alemania le ganó 2-0 a Liechtenstein y sigue por detrás de Armenia, que igualó 0-0 con Macedonia. PRIMERA C Hoy se jugará íntegramente la 8ª fecha de Torneo Clausura. Los líderes del campeonato son Ituzaingo (recibe a Luján) y Laferrere (será local ante Atlas) con 15 puntos; como escolta se ubica Berazategui (juega ante Sportivo Italiano como local) con 14 unidades; y en cuarto lugar, con 13, asoma el campeón del Apertura, Dock Sud (recibe a Midland). PRIMERA A FEMENINA La cuarta fecha del Torneo Clausura comienza hoy con dos partidos: por la Zona A, San Lorenzo (que tiene puntaje ideal) recibe a Deportivo Español; mientras por la Zona B, Huracán será local ante Villa San Carlos.