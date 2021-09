El Celeste visita a Ingeniero Raver de Los Cardales, mientras el Tricolor recibe a Costa Brava de General Rodríguez.

Por la segunda fecha del Torneo de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) se presentarán hoy los dos equipos de nuestra ciudad: el Campana Boat Club y Ciudad de Campana.

El Celeste se enfrentará como visitante a Ingeniero Raver de Los Cardales desde las 21.00 horas, en un duelo de dos equipos que consiguieron muy buenas victorias en el debut.

Los dirigidos por Nahuel Pinto superaron 91-41 en la primera fecha a Independiente de Escobar como visitantes, mientras que el conjunto de Los Cardales superó 70-64 como visitante a Atlético Pilar.

Por su parte, el CCC será local esta noche (también desde las 21.00), cuando reciba a Costa Brava de General Rodríguez, equipo que hará hoy su primera presentación en el ámbito de la ABZC.

El Tricolor buscará recuperarse de la derrota 70-50 que sufrió en el debut frente a Deportivo Arenal en Ingeniero Maschwitz, mientras Costa Brava tendrá su debut, dado que quedó libre en la primera fecha.

El encuentro que completa la segunda jornada de la Zona B también se jugará esta noche: Independiente (E) será local ante Deportivo Arenal. Y el que queda libre es Atlético Pilar.

Por la Zona A hoy se jugará un solo partido: Defensores Unidos vs Unión de Zárate. Los otros dos encuentros de la fecha (Náutico Zárate vs Central Buenos Aires y Belgrano vs Náutico San Pedro) se debían haber disputado el miércoles, pero fueron postergados por las condiciones climáticas.