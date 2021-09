P U B L I C











Juan José Gómez Centurión visitó Campana

El precandidato a diputado bonaerense por el NOS recorrió la Rocca junto al primer precandidato a concejal del espacio, Aníbal Valdivia. El precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y referente del NOS, Juan José Gómez Centurión, recorrió la ciudad de Campana en compañía de los precandidatos a ediles locales, entre ellos Aníbal Valdivia. "La provincia de Buenos Aires es una provincia en emergencia, que representa el estado de emergencia permanente y estructural de la Argentina", aseveró Gómez Centurión. Y continuó: "Es el 50 por ciento de la Argentina, en todos los indicadores que queramos buscar. Pone más del 60 por ciento del sistema de coparticipación de impuestos en la República Argentina y recibe menos del 22. A caballo de esto durante 40 años la política argentina viene armando una bomba de tiempo demográfica que se llama conurbano bonaerense, y la provincia hoy contempla un sistema de emergencia permanente en términos productivos, impositivos, económicos, sociales, de seguridad y obviamente ahora en materia de salud pública". Gómez Centurión dijo que "cuando uno va a cualquier distrito del conurbano la seguridad toma el perfil de la banda que asalta a la señora cuando va a comprar el pan a las 10 de la mañana", pero que cuando visita Tandil "los vecinos están tratando de resolver el cuatrerismo, que es un delito del siglo XIX que estaba solucionado". "La provincia de Buenos Aires ha retrocedido varios casilleros y esto es muy problemático", sostuvo. El líder del NOS visitó dos comercios de la avenida Rocca -Diseños Laujaz y Cortinados Lorena- y más tarde ofreció una conferencia de prensa en el bar La Catedral. "Los últimos ocho gobernadores de la provincia de Buenos Aires fueron instalados desde Buenos Aires a caballo del gobierno nacional y normalmente con candidatos de la ciudad de Buenos Aires. Lo que está haciendo Rodríguez Larreta con Santilli es el prolegómeno del año 2023: al vicejefe de la ciudad de Buenos Aires instalarlo como futuro candidato a gobernador en la provincia. ¿Y esto que conlleva? Que los bonaerenses hace mucho no tengan un representante que pelee por sus intereses porque no son bonaerenses, no representan a la provincia de Buenos Aires". Para solucionar esto, Gómez Centurión señaló que "el primer paso es avanzar en la disputa y en la reyerta con el resto de las provincia por el sistema de coparticipación" con el objetivo de "empezar a dar vuelta un sistema impositivo que perjudica a la provincia de forma histórica". "Recorro los lugares mas marginales y pobres del conurbano y veo un nivel de respuesta muy grande por muchos temas. Primero, porque somos los únicos que estamos hablando del futuro. Salimos de disputar con el candidato de al lado, de la discusión del porro o del sexo, y hablamos de un proyecto de Nación con infraestructura, con producción y con empleo. Segundo porque somos los únicos que hablamos de soberanía: Argentina es un país que tiene todos los recursos para poder armar un proyecto soberano y conectarse con el mundo desde otro lugar. Y tercero, porque hablamos de valores, que la gente entiende con mucha claridad, y hablamos de producción y de trabajo", sostuvo. Por su parte, Valdivia comentó que "ha sido un esfuerzo enorme de parte de Juan José llegar hasta Campana porque está recorriendo toda la provincia de Buenos Aires y sus ocho secciones electorales". "Juan José se ha puesto esta campaña al hombro, dialogando y viendo la problemática que tiene la provincia. Desde allí, nosotros recibimos las directivas para poder tener un camino trazado y un norte para nuestra ciudad de Campana", aseguró. Respecto a la seguridad en el distrito, uno de las prioridades para el NOS, Valdivia analizó que "nadie es ajeno a lo que estamos padeciendo en Campana, pero lamentablemente todos opinan y nadie sabe nada del tema". "Quien les habla trabajó 40 años en la Prefectura, es veterano de guerra del Canal de Beagle, actuando en el teatro de operaciones del Atlántico Sur, trabajo como subdirector en el Comando de Patrulla Comunitaria y también fui director del Cimopu en Campana", precisó. "En seguridad digo que no hay que poner una curita en algo que hay que operar de raíz. Es un tema muy delicado que se está tratando muy livianamente. Yo fui uno de los opositores en 2015 cuando se sacaron los patrullajes del CIMOPU en la ciudad, porque estaban funcionando muy bien, más allá que era un poco obsoleto el tema del Nextel. Acá hay muchísimos proyectos que yo debo presentar en el HCD para tratar el tema de seguridad: el vecino de Campana merece vivir mejor y tranquilo, entonces debemos ahondar en el problema. Hay que ir contra el narcotráfico, contra el delito menor y mayor", manifestó el precandida-to a concejal.