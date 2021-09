En Zárate se informaron 9 contagios y en Exaltación de la Cruz, solo 2. Por tercera vez en la semana, la Secretaría de Salud municipal no brindó ayer su tradicional parte diario sobre la situación de coronavirus en la ciudad. De esta manera, la última información oficial a nivel local fueron los 3 positivos informados el jueves, que elevaron la cuenta de Campana a 16.103 casos totales desde que comenzó la pandemia. En cambio, ayer sí se actualizó la Sala de Situación del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que no se había renovado todavía en lo que iba de septiembre. Finalmente, anoche a las 22:27 llegó el "refresh" para este reporte provincial que ahora presenta a nuestra ciudad con 15.802 casos totales (301 menos que los indicados a nivel local) y con 305 fallecidos (misma cantidad que la señalada hasta el momento por la Secretaría de Salud municipal). Seguramente, en el transcurso de este sábado, la Secretaría de Salud municipal brinde un parte que contenga los datos que no se señalaron ayer y que confirmará que la actual semana es la de menor cantidad del año. DISTRITOS VECINOS La Municipalidad de Zárate comunicó ayer 9 nuevos positivos y 16 altas médicas. De esa manera, la vecina ciudad presenta ahora 15.584 casos totales que se dividen en 629 que se encuentran activos, 14.570 que se han recuperado y 385 que han fallecido. Mientras tanto, Exaltación de la Cruz reportó 2 nuevos positivos y una alta médica. Así, acumula ahora 4.107 casos totales que se dividen en 97 que se encuentran activos, 3.929 que se han recuperado y 81 que han fallecido. Por su parte, Escobar ha alcanzado los 32.746 casos totales y los 907 fallecidos, mientras en Pilar se han confirmado 52.830 contagios y 830 muertes.

CAMPANA DEBERÍA CERRAR HOY SU SEMANA CON MENOR CANTIDAD DE CASOS ACUMULADOS EN LO QUE VA DEL AÑO.





EL GRAFICO MUESTRA LA MARCADA CAÍDA DE LA CURVA DE CONTAGIOS EN LAS ÚLTIMAS SEMANA EN EL PAÍS (@SOLE_RETA).