Después de dos salidas en las que solo cosechó un punto, el Violeta intentará reencontrarse con el triunfo. Germán Díaz y Alejandro Gagliardi retornarían a la formación titular. El partido comienza a las 15.00, con arbitraje de Ramiro López.

Mientras sigue sin poder ganar como visitante en la temporada, Villa Dálmine buscará hoy confirmar la levantada que ha tenido como local: en caso de vencer esta tarde a San Telmo logrará su tercera victoria consecutiva en Mitre y Puccini.

El encuentro, correspondiente a la 24ª fecha (sexta de la segunda rueda) de la Primera Nacional, comenzará a las 15.00 horas y contará con el arbitraje de Ramiro López y la transmisión de TyC Sports Play.

Para el Violeta, volver al triunfo será vital para tratar de recobrar envión en busca de un despegue que le permita pelear la clasificación a la próxima edición de la Copa Argentina. Las dos salidas recientes lo condicionaron en ese sentido: perdió 1-0 ante San Martín en San Juan y empató 0-0 con All Boys en Floresta.

Respecto a esa última presentación, el entrenador Marcelo Franchini realizaría hoy dos modificaciones en la alineación titular. Una será táctica: Germán Díaz cumplió con su sanción y volverá al mediocampo en lugar de Santiago Moyano, por lo que el equipo retornaría al sistema 4-1-4-1 con Díaz y Ezequiel D´Angelo como volantes internos.

El otro cambio que tendrá el once inicial será obligado: Juan Cruz Franzoni arrastra una contractura que no le permitirá estar disponible esta tarde. Por ello, Alejandro Gagliardi regresará a la titularidad, mientras que Alexis Vega tendrá su lugar en el banco de suplentes.

De esta manera, la formación de Villa Dálmine para recibir a San Telmo sería con Emanuel Bilbao; Laureano Tello, Rodrigo Cáseres, Maximiliano Pollacchi, Fernando Bersano; Emiliano Agüero; Lautaro Díaz, Germán Díaz, Ezequiel D´Angelo, Francisco Nouet; y Alejandro Gagliardi.

La nómina de convocados la completan Lucas Bruera, Zaid Romero, Facundo Rizzi, Santiago Moyano, Agustín Stancato, Franco Costantino, Leandro Larrea, Lucas Cajes y Alexis Vega.

Por su parte, el Candombero llegará a Campana con un presente similar al del Violeta: cosechó dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Pero viene de una victoria (2-1 a San Martín de San Juan) y acumula siete puntos más en la tabla de la Zona B (28 contra 21).

Para el compromiso en nuestra ciudad, el entrenador Pablo Frontini no podrá contar con su goleador: Javier Velázquez (8 tantos) llegó a las cinco tarjetas amarillas y deberá cumplir con una fecha de suspensión.





EL HISTORIAL

Por Gustavo Belsué

ENCUENTRO Nº 32. De 31 partidos, Villa Dálmine ganó 10, San Telmo se impuso en 11 y empataron 10 veces. El Violeta convirtió 40 goles mientras el Candombero marcó 41.

VILLA DÁLMINE LOCAL. Jugaron 14 veces: Villa Dálmine ganó 8 (25 goles), empataron 5 y San Telmo (14 goles) solo se impuso en una oportunidad.

EL ÚLTIMO EN CAMPANA. El martes 26 de febrero de 2013, por la 28ª fecha del Campeonato 2012/13 de la Primera B Metropolitana, Villa Dálmine venció 3-1 a San Telmo con goles de Damián Salvatierra, Gastón Sánchez y Cristian Taborda.

SAN TELMO LOCAL. Jugaron 17 encuentros: San Telmo ganó 10 (27 goles) y Villa Dálmine se impuso en 2 (15 goles). Empataron 5.

PRIMERA RUEDA. El 25 de abril, por la 7ª fecha del actual campeonato, San Telmo venció 1-0 a Villa Dálmine en la Isla Maciel con gol de Javier Velázquez (de penal).

APOSTILLAS: Como local, Villa Dálmine acumula 5 encuentros sin derrotas (tres victorias y dos empates). En cambio, como visitantes, perdió los últimos tres partidos.

EMPATARON BARRACAS Y GÜEMES

Ayer, en el inicio de la fecha, no pudieron ganar ni Barracas Central (0-0 con Ferro Carril Oeste) ni Güemes (1-1 con Atlético de Rafaela). De esa manera, el Guapo (40 puntos) sigue con dos puntos de ventaja sobre el Gaucho (38), al tiempo que Deportivo Morón (36) y Brown de Adrogué (35) tendrán hoy una buena oportunidad de acercarse a la cima.

Es que esta 24ª fecha de la Zona B se cerrará este sábado con seis partidos: además de Villa Dálmine vs San Telmo, también jugarán Gimnasia (J) vs All Boys, Instituto vs Tristán Suárez, Brown (A) vs Santamarina, Independiente Rivadavia vs Deportivo Morón y Guillermo Brown vs Almagro.

En tanto, por la Zona A, Tigre batió 2-0 como local a Agropecuario y alcanzó la cima de las posiciones, aunque con dos partidos más que Almirante Brown, que esta tarde enfrentará en Isidro Casanova a San Martín de Tucumán (17.10). Hoy también jugarán: Estudiantes (BA) vs Temperley, Chacarita vs Deportivo Riestra y Alvarado vs Deportivo Maipú.