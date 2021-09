Desde el radicalismo propusieron la creación de una oficina municipal que brinde facilidades para que la denuncias se hagan de manera "rápida y efectiva". Y marcaron que "esto también ayudará a la investigación y a una pronta intervención de la Justicia". Los principales candidatos del radicalismo campanense, Romina Buzzini y Axel Cantlon, anunciaron ayer que presentarán un proyecto apuntado a que la Municipalidad de Campana brinde facilidades para que los vecinos que fueron víctimas de un delito puedan radicar la denuncia correspondiente de manera "rápida y efectiva". "Si bien se ha invertido mucho en cuestiones relacionadas a la seguridad, no deja de ser un tema que preocupa muchísimo a los vecinos y en el que hay mucho por mejorar. Y en ese sentido, una de las propuestas que tenemos es la creación de una oficina municipal que brinde facilidades a la víctima para realizar la denuncia correspondiente de manera rápida y efectiva", explicó Buzzini. La candidata a concejal por la UCR Campana marcó que un "grave problema" que tienen las víctimas de delito es que "después de un hecho tan traumático empiezan a deambular por distintas dependencias" en una situación que "los revictimiza". Por ello aseguró que es necesario "darle contención y ayuda al vecino que es víctima de un delito". Y agregó: "Esto también ayudará a la investigación y a una pronta intervención de la Justicia para tratar de esclarecer el hecho. La inversión en seguridad debe incluir también al servicio que se le presta a la víctima de un delito". Por su parte, durante la presentación de este proyecto, Cantlon aseguró que "hay muchos delitos que no se denuncian, porque realizar la denuncia termina siendo un incordio para la víctima y porque existe un gran descreimiento respecto a la investigación y resolución del hecho". Y lamentó esta situación porque no permite tener "estadísticas fidedignas ni un mapa completo de lo que ocurre en la ciudad" en cuanto a hechos delictivos. "Consideramos que el Municipio tiene capacidad y posibilidades de intervenir en esta situación. Y que puede crear esta oficina para que se convierta en una herramienta que dé respuestas eficientes. Incluso, el personal destinado a esta tarea podría acercarse a tomar la denuncia al lugar de los hechos, porque no es lógico que un vecino de Otamendi o San Jacinto, después de sufrir un robo, deba venirse hasta el centro de la ciudad para realizar la denuncia, perdiendo así tres o cuatro horas de su día o de su trabajo en ese trámite que se puede concretar de una manera mucho más ágil", añadió. Finalmente, Cantlon resaltó que "el Municipio debe mostrar acción para resolver estas situaciones" y ser parte de un "mejor servicio al vecino", al tiempo que recordó un proyecto "de características similares" que presentó desde el radicalismo "junto a la Dra. Rosa Funes" en el Concejo Deliberante para crear "un Centro de Mediación Vecinal" en el ámbito de la Municipalidad. "Hoy está funcionando y es destacado especialmente por la propia gestión y su candidata, así que esperamos que también tengan en cuenta esta propuesta para ayudar a las víctimas de delitos", cerró.

PARA CANTLON "EL MUNICIPIO TIENE CAPACIDAD Y POSIBILIDADES DE INTERVENIR" EN LA ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS.





BUZZINI Y CANTLON DURANTE UNA DE LAS RECORRIDAS BARRIALES QUE HAN REALIZADO: "LA SEGURIDAD ES UN TEMA QUE PREOCUPA MUCHÍSIMO A LOS VECINOS Y EN EL QUE HAY MUCHO POR MEJORAR", COINCIDIERON.





BUZZINI EXPLICÓ DETALLES DEL PROYECTO EN UNA CONFERENCIA DE PRENSA BRINDADA AYER EN EL COMITÉ RADICAL.