Lagar y Altimari siguen recorriendo barrios y reclaman por mayor infraestructura

Los precandidatos a concejales de Vamos con Vos aseguraron que los pedidos de "cloacas, agua y bajada correcta de luz" se repiten en varias zonas de la ciudad. "Estas son las cosas que deberían discutirse en el HCD", manifestaron. Los dos primeros precandidatos a concejales de Vamos con Vos, Octavio "Chiche" Lagar y Noemí "Katty" Altimari, continúan realizando recorridas por distintos sectores de Campana, dialogando con los vecinos y registrando oportunidades de mejora que definan su eventual actividad legislativa en el Honorable Concejo Deliberante de Campana. "Durante las recorridas que estamos haciendo por los distintos lugares de Campana, tanto en el centro como en los barrios, hay una buena recepción por parte de los vecinos. Lamentablemente, se dan situaciones repetidas en muchos sectores de la ciudad, como el tema de los servicios públicos básicos ausentes totalmente", manifestaron los precandidatos. Lagar y Altimari afirmaron que "Campana tiene una gran deficiencia en todo lo que es el servicio cloacal, una gran deficiencia en lo que tiene que ver con el servicio del agua, gente que todavía está dependiendo de que vaya el aguatero, que en muchos casos va a un punto fijo y no se acerca más, entonces tenés gente como en años atrás que va a buscar el agua". "Situaciones también como en el camino de San Sebastián, donde tienen los pilares de luz hechos con todo lo que exige EDEN, pero la empresa les dice que no conectan la luz porque desde la Municipalidad de Campana no los reconocen como vecinos. Sin embargo tenemos los documentos de gente que está pagando las tasas. Es decir, son vecinos para algunas cosas pero no para tener los servicios básicos", denunciaron. Y ampliaron: "Además estamos hablando de unas 50 familias que están encerradas. Pertenecen al barrio Los Pioneros y la única salida que tienen es hacia la ruta, con todo el peligro que eso implica. Si le sumamos que en esa zona tenemos la cárcel, tienen el riesgo de vivir episodios de fuga de internos con la imposibilidad para las fuerzas de seguridad de hacer persecución en la zona. Ni hablar del agua: cero chance de que llegue". "Esto es una situación repetitiva: en la mayoría de los barrios el reclamo son cloacas, agua y una bajada correcta de luz. Parece mentira que en una ciudad como esta todavía estemos vivienda de esa manera", remarcaron los precandidatos. Las recorridas de Lagar y Altimari también los llevaron hacia la zona del barrio Lubo, Las Talitas y Dignidad. "En el barrio Dignidad tenemos familias al fondo que están con peligro de derrumbe. Realmente asusta. Situaciones en las que están viviendo muchos vecinos, que son de Campana y que no presentan una solución. El caso del predio de la ex Facera: ahí tenemos más de 30 familias que están con el fantasma del desalojo, entonces por las dudas -y como esa situación legal no se soluciona- no les bajan ningún servicio. No tienen luz, agua, nada", contaron. "Estas son las cosas que deberían conversarse y discutirse en el ámbito del Concejo Deliberante. El problema es que mientras sea un ring en donde dos grandes fuerzas deciden los destinos de Campana, va a ser muy difícil. Ojalá ingresaran más partidos y se diera un escenario más plural, donde muchas voces pudieran opinar al respecto", concluyeron.