José Abel Perdomo

Las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) fueron establecidas mediante la Ley 26.571 del 2 de diciembre de 2009 titulada con el pomposo nombre de "Ley de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral". Hasta la aprobación de esa ley las agrupaciones políticas, esto es los partidos políticos, las confederaciones y las alianzas elegían sus candidatos mediante el voto de sus afiliados en elecciones internas. Era así porque son precisamente quienes integran esa agrupación los que debían designar a los que estimaban que eran los mejores candidatos que encarnaban los ideales del espacio político en las elecciones generales. Una vez más esta campaña electoral para las próximas PASO del 12 de este mes está demostrando la necesidad de pensar la conveniencia de reformar este sistema por el cuál las agrupaciones políticas proceden a seleccionar sus candidatos tal cual está hoy vigente. La Ley establece que aún en las fuerzas políticas donde se presenta una única lista la elección debe hacerse por lo que sus integrantes no tienen contra quien hacer campaña y se dedican a tratar de diferenciarse de las otras agrupaciones asumiendo su realidad de que por ser únicos ya son candidatos. Lo curioso es ver que en los casos en que compiten varias listas en una misma agrupación los pre-candidatos también actúan de la misma manera y también hacen campaña contra las otras fuerzas políticas y poco y nada se ocupan en diferenciarse de los demás pre-candidatos de su propia fuerza que son sus verdaderos contrincantes en una primaria. Esto se debe a que el resultado de esta elección sólo determina los lugares que tendrán los diferentes postulantes en la lista definitiva de candidatos que participarán en noviembre. Lo cierto es que muchos de ellos deberán luego hacer campaña junto a quienes son hoy sus competidores y no se animan a diferenciarse sin hacer públicas sus diferencias o en todo caso desnudar meras cuestiones personales. Es asimismo llamativo que se hable de equidad electoral y se ponga un piso del 1,5% de la totalidad de los votantes por esa agrupación que impide participar de las elecciones generales al espacio que no alcance dicho porcentaje. Este impedimento rige aunque haya una única lista. Esta restricción es notoriamente antidemocrá-tica al no dejar participar a los más chicos y va a contramano de la publicitada inclusión de las minorías. Además impide que puedan usar la propaganda gratuita para hacer conocer sus propuestas sobre todo sabiendo que en la mayoría de los casos no cuentan con el dinero necesario para lograrlo. ¿Es necesaria la obligación de votar para elegir candidatos? También esta campaña permite comprobar como el relato de la derecha se aleja cada vez más de la realidad llegando incluso a dar la impresión de estar ideado por Marvel Entretainment hoy en manos de Walt Disney Company. Es por lo menos curioso que Mauricio Macri hable de su gobierno como si nadie que lo escucha se acordara de lo que fue y sobre todo de los sufrimientos que le ocasionó a la gran mayoría de la población. Sin embargo la medalla de oro se la lleva Javier Milei que nos quiere hacer creer que Horacio Rodríguez Larreta es de izquierda tildándolo textualmente de "zurdo de mierda". Si esto último es cierto significa que el mundo está gobernado por la izquierda, incluso los Estados Unidos. Ciertamente a la violencia a que nos tiene acostumbrado el autodenominado libertario ahora le suma la más extrema insensatez. Si no fuera por sus posibles consecuencias habría que seguir a Napoleón Bonaparte cuando dijo: "Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error".