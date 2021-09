Marcha en reclamo de Justicia por una denuncia de "abuso sexual y coacción" en la Municipalidad

El jueves se conoció la renuncia del secretario de Comunicación, Martín Seguín. Ayer un grupo de personas se movilizaron por la plaza Eduardo Costa.

Un grupo de personas se manifestaron ayer frente al Palacio Municipal en apoyo a la joven trabajadora estatal que denuncia haber sido víctima de "abuso sexual y coacción" por parte de un exfuncionario del Gobierno local.

Se trata del caso que el pasado jueves determinó la renuncia del secretario de Comunicación, Martín Seguín, un profesional de dilatada trayectoria en los medios y que acompaña el proyecto de Juntos desde su primera victoria electoral en el año 2013.

Denunciado por una exintegrante del área de prensa municipal en marzo del año 2020, se mantuvo alejado del rol de secretario de Comunicación por un tiempo y luego reasumió su responsabilidad. Sin embargo esta semana, tras conocerse que la causa había sido archivada, una publicación en redes sociales de la denunciante volvió a visibilizar el episodio.

La Fiscalía General consideró entonces reabrir la causa y esta decisión habría sido determinante para que el funcionario abandonara su Secretaría.

"La lucha recién empezó, esto no termina acá, esto es un pasito muy chiquitito porque esta lucha sigue por otras chicas. Yo siempre hago hincapié en esto: las chicas que no hablaron, que no se animan, que están mal en su trabajo, tienen que animarse a denunciar, nadie les va a hacer nada, van a estar acompañadas por mi y por toda la gente que está acá", expresó Sandra Giménez, la madre de la denunciante, ayer en la plaza Eduardo Costa.

Por su parte, la abogada de la denunciante, Patricia Danna, resaltó que la movilización de ayer "es muy importante para visibilizar estas situaciones que se tapan pero que con lucha, movimiento y articulación se pueden dar a conocer".

La letrada destacó "el fallo de la Fiscalía General" que ordenó desarchivar la causa porque "ahí sí se ve lo que es una perspectiva de género en casos de este tipo".

"Frenamos el archivo de la causa que se había dispuesto. Ahora presentaremos las pruebas que hagan falta y veremos cómo sigue todo esto", dijo la abogada. Y adelantó: "Vamos a pedir la elevación a juicio oral y la condena de Martín Seguín".