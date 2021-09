P U B L I C





INFLACIÓN PROYECTADA Los analistas consultados por el Banco Central esperan una mayor inflación para este año y estiman que llegará a 48,4%,mientras que proyectan un crecimiento del 7,2%, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). Para agosto, la mediana de las estimaciones del sondeo se ubicó en 2,8% mensual. Así, a fines de agosto de 2021, las consultoras proyectaron una inflación minorista para 2021 de 48,4%, lo cual representa un avance de 0,2 por ciento respecto de la encuesta previa. El informe recordó que, para julio de 2021, la mediana de las estimaciones de quienes participaron en la encuesta previa del REM sugería una inflación de 3% mensual, al coincidir con el dato observado en dicho mes. Quienes participan del REM esperan un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real para 2021 de 7,2%, lo que significa una suba de 0,4 puntos frente al relevamiento previo luego de registrarse en 2020 una caída de 9,9% interanual.



SUSPENDIDAS El Banco Central suspendió a cuatro empresas agrícolas para operar en cambios y cursar nuevas operaciones de exportación, por incumplir la obligación de liquidar divisas de operaciones de comercio exterior en el mercado oficial. Las empresas registran en conjunto más de 500 operaciones de ventas al exterior sin liquidar por un monto de US$ 26,5 millones, y no ofrecieron respuestas satisfactorias a las intimaciones efectuadas por la subgerencia general de Cumplimiento y Control del BCRA, informó la autoridad monetaria. Además de tener limitado el acceso al mercado de cambios (sólo se autoriza a que liquiden las divisas para normalizar la situación), el Central informó a Aduana y a la cartera de Agricultura para suspenderlas en el Registro de Operadores de Comercio Exterior. Dos de las empresas están radicadas en la provincia de Mendoza y, en el primer caso, la compañía constituida en 2015 para la venta al por mayor y empaque de frutas, de legumbres y hortalizas frescas, no liquidó operación alguna. TREPÓ $1 El dólar blue trepó $1 y fue ofrecido a $182, mientras el Banco Central logró frenar en la jornada la seguidilla de ventas para abastecer la demanda y contener una suba del tipo de cambio. El billete en el circuito financiero informal de la city finaliza de ese modo la semana sin modificaciones respecto del viernes pasado. La brecha con el dólar mayorista se ubica en 85,9 por ciento, dado que la divisa terminó en $97,86. Ante la merma en la oferta del sector privado, el Banco Central debió concretar ventas para mantener a raya el dólar mayorista. Este viernes avanzó solamente tres centavos, mientras que en la semana acumuló un aumento de 30 centavos. La autoridad monetaria pudo terminar la jornada con un saldo neutro luego de cuatro días consecutivos de realizar desembolsos que llegaron a los US$ 100 millones diarios. ROBO EN EL SHOPPING Dos delincuentes fueron detenidos y otros tantos escaparon tras un episodio que incluyó un intento de robo, unas persecución y un tiroteo, y que se comenzó en un shopping de la localidad de Tortuguitas, en el noroeste del Gran Buenos Aires, y finalizó en el barrio porteño de Mataderos. Durante las persecución, un policía motorizado resultó herido y tuvo que ser hospitalizado. El incidente comenzó en horas de la tarde cuando vigiladores del shopping Tortugas Opén Mall observaron como tres hombres y una mujer intentaban la rueda de auxilio de una camioneta en el interior del estacionamiento del establecimiento. Según indicaron voceros policiales, de inmediato intervinieron efectivos de la Policía de Malvinas Argentinas y uno de los delincuentes sacó un pistolón, por lo que se generó un enfrentamiento a balazos. Los delincuentes escaparon en un automóvil y se implementó un operativo cerrojo, que dio resultados positivos cuando el vehículo fue ubicado en la avenida General Paz, a la altura del barrio porteño de Mataderos, a unos 30 kilómetros del lugar del robo.