Desde el 2010 la Asociación Mundial para la Salud Sexual invitó a sus organizaciones afiliadas a establecer un día para promover una mayor conciencia social en torno a la salud sexual. Cada año, la celebración tiene un lema distinto. En este 2021 promulgamos: "Turn it on (Enciéndelo): la salud sexual en el mundo digital". La idea es transmitir un mensaje de encender la conciencia en el concepto amplio de salud sexual y de la importancia de hacer valer los derechos sexuales de todas las personas en el espacio digital. Nuestro mundo actual no diferencia entre lo digital y lo analógico para conectarnos en nuestras relaciones, en el intercambio de ideas y en nuestros aprendizajes. El mundo digital se ha convertido en un espacio cotidiano en el que pasamos muchos momentos de nuestro día a día, donde tenemos conexiones universales que nos permiten acceder y expandir contenidos e informaciones para promocionar la salud sexual y los derechos sexuales mediante la difusión de mensajes apropiados. La atención de la salud y su cuidado se ha modificado en este mundo virtual… Desde influencers que dan sus Tips de cuidados y rutinas de gimnasia, hasta centros de salud especializados que brindan atenciones online por videollamadas que han permitido conectar diferentes puntos del mapa para recibir las mejores atenciones sin movernos de casa… Redes sociales, Apps para salir de casa, Youtubers, Instagramers… El gran desafío es hacer llegar la información idónea a los distintos grupos etarios y de qué manera hacerlo, cuando muchas veces no se puede distinguir qué es real y qué no; qué información es cierta y cuál es una "fake news"; cuando inclusive, muchas veces hasta desconocemos cómo utilizar ciertos aparatos electrónicos… Por otro lado, los límites, los encuadres, el contexto son diferentes. Conceptos como privacidad o confidencialidad parecieran tener otros significados… ¿Cómo nos protegemos de los abusos cibernéticos? ¿Cómo prevenir o educar a las infancias en una era desconocida para muchos grandes? Palabras como ciberacoso, ciberbullying, sexting, pornovenganza y grooming encabezan las listas de "ciberdelitos". Es por eso por lo que tenemos que continuar trabajando y concientizando para que nuestra Salud Sexual y Derechos sexuales se sigan respetando en todos los contextos a los que nos enfrentamos. La sexualidad es una parte inseparable y esencial de los seres humanos. El mundo digital y la globalización nos presentan un desafío al que estamos dispuestos a aceptar. Desde Centro Médico Rawson enfatizamos la importancia de sostener la salud sexual como parte de la salud integral, manteniéndonos conectados, actualizados y reinventándonos permanentemente para poder brindar el mejor servicio.



