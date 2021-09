» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 04/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 4 de Septiembre









DÍA DEL INMIGRANTE Instituido mediante el Decreto Nº 21.430 en el año 1949, en este día se conmemora la disposición dictada por el Primer Triunvirato, que fomentaba la inmigración, en el año 1812: "[…] El gobierno ofrece su inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que deseen fijar su domicilio en el territorio […]". Asimismo, en esta jornada se recuerdan y enaltecen las tradiciones de las diversas colectividades que habitan en el país. Durante décadas, nuestro país fue el destino de cientos de inmigrantes provenientes mayoritariamente de Europa; en su mayoría italianos y españoles aunque también franceses, alemanes, ingleses, galeses y suizos. Según los datos del primer censo, realizado en el año 1869, 210.000 extranjeros habitaban en el país; de éstos, 71.000 eran italianos, 34.000 españoles, 41.000 latinoamericanos y 63.000 provenían de otros países. Más adelante, en el año 1947, 2.435.000 extranjeros habitaban en el país siendo la mayoría italianos y españoles.



FALLECE GUSTAVO CERATI Gustavo Adrián Cerati nació el 11 de agosto del año 1959 en Barracas, Buenos Aires. Destinado a triunfar en los escenarios, Cerati comenzó a estudiar guitarra a los 9 años y, a los 12 años, empezó a escribir sus primeras canciones. Con el correr de los años, integró las bandas "Savage", "Vozarrón" y "Triciclo". En el año 1979, mientras estudiaba publicidad en la Universidad del Salvador, conoció a Héctor "Zeta" Bosio, quién tocó junto a él en las bandas "The Morgan", "Stress" y "Proyecto Erekto". En el año 1982, los incipientes músicos formaron, junto a Charly Alberti, "Soda Stereo" desconociendo que se convertiría en una de las bandas más importantes del rock nacional. Sus primeros recitales fueron en la discoteca "Airport", el cabaré "Marabú", "Zero" y "Stud Free Pub". En el año 1984, lanzaron su primer disco "Soda Stereo", al cual le siguieron "Nada personal" (1985), "Signos" (1986), "Doble vida" (1988), "Canción animal" (1990), "Dynamo" (1992) y "Sueño Stereo" (1995). En el año 1997, "Soda Stereo" se despidió con el memorable recital en "El Monumental" en el que trascendió la frase "¡Gracias totales!": "Lo de ´gracias totales´ surgió como una forma de decir ´Esto es lo más grande´, porque Soda Stereo había tenido un final feliz pese a que era un divorcio" dijo en una entrevista Cerati. Más adelante, en el año 2007, la banda regresó a los escenarios con la gira "Me verás volver": "El primer día fue muy feliz. Fue el primer encuentro. No imaginé que iba a disfrutar tanto en el primer show". Por otro lado, como solista, lanzó los discos "Amor amarillo" (1993), "Bocanada" (1999), "Siempre es hoy" (2002), "Ahí vamos" (2006) y "Fuerza natural" (2009). Falleció en el año 2014 en Buenos Aires.



"BAILAMOS" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 1999, el sencillo "Bailamos" de Enrique Iglesias destronaba a "Genie in a Bottle" de Christina Aguilera del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "Enrique" (1999) y compuesto por Mark Taylor junto a Paul Barry, la canción no sólo fue el primer sencillo del cantante español en llegar a lo más alto de las listas sino que también formó parte de la banda sonora de la película "Las aventuras de Jim West" (1999).