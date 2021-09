Salud participó en una jornada de etiquetado frontal de alimentos

Autoridades del Ministerio de Salud de la Nación participaron de una jornada sobre etiquetado frontal de envases de alimentos organizada por la ONU, la OPS/OMS, UNICEF y FAO, donde se intercambiaron ideas y experiencias de otros países de la región con el fin de brindar elementos que aporten a la discusión legislativa en nuestro país de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. Durante el encuentro, el secretario de Calidad en Salud, Arnaldo Medina, advirtió sobre los graves problemas de salud pública que produce la problemática del sobrepeso y obesidad, que en nuestro país viene creciendo de manera sostenida. "Más del 40% de nuestros niños y el 60% de la población adulta sufren de este tipo de problemas", alertó. Por eso, consideró importante implementar herramientas que adviertan sobre los excesos de nutrientes críticos como azúcares, sodio, y grasas no saturadas incluidos en los productos alimenticios que se consumen a diario, ya que –dijo– "promover una alimentación saludable también garantiza el derecho a la alimentación". En ese sentido, Medina recalcó el compromiso del Ministerio de Salud con la Ley de Etiquetado Frontal, que ya cuenta con media sanción del Senado, dictamen favorable de comisiones de Diputados y que será tratada en la Cámara Baja. "Esperamos que se pueda sancionar esta ley, que en otros países ha demostrado ser muy buena en los cambios de patrones de consumo", consideró. El funcionario señaló que la cartera sanitaria nacional cuenta con distintas investigaciones realizadas a través de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de las Enfermedades No Transmisibles que "demuestran que la forma gráfica de octógonos negros, que promueve el proyecto de ley que se trata en el Congreso, es la más adecuada y eficaz para brindar información a los consumidores sobre los alimentos", concluyó Medina, quien agradeció la organización del evento y transmitir el saludo de la ministra Carla Vizzotti, que no asistió a la reunión por encontrarse en Roma, para participar de la Reunión de Ministros de Salud del G20. En tanto, en el panel sobre "Legislación en Etiquetado frontal en la Región de las Américas", el asesor de nutrición y actividad física del Departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la OPS, Fabio da Silva Gomes, aportó nuevas evidencias sobre los beneficios de este sistema de advertencia que se instrumenta en más de 20 países. "Es más rápido y más sencillo. En Chile, ya en los primeros meses de su implementación, más del 90% de la población ya tenía influenciada su decisión positivamente con la presencia de este etiquetado frontal", aseguró. En la jornada también se expuso la experiencia de otros países de la región que ya cuentan con leyes vigentes de etiquetado frontal y regulación de publicidad en productos no saludables. Los representantes de Perú, Uruguay, Colombia y México coincidieron que el proceso nunca ha sido sencillo y que este tipo de marcos regulatorios siempre debieron de atravesar distintos tipos de cuestionamientos, principalmente por parte de la industria alimenticia. Sin embargo, la evidencia generada en estos mismos países tras la implementación de estas leyes han negado los posibles impactos negativos sobre la actividad económica de las empresas y la pérdida de puestos de trabajo. Mientras que sí se ha observado el resultado positivo que ha tenido en la ciudadanía: una encuesta realizada en Uruguay a los pocos días de entrada en vigencia de la ley, mostró que el 94% de los encuestados había calificado de buena a muy buena la iniciativa y el 58% ya había logrado cambiar su decisión de compra. Por último, las diputadas Florencia Lampreabe y Brenda Austin, del Frente de Todos y la UCR respectivamente, analizaron el avance del proyecto de ley en la Cámara de Diputados y coincidieron que se trata de una cuestión de salud pública, al tiempo que agradecieron el trabajo de los distintos organismos para generar más evidencia científica que respalde la necesidad de contar con una ley de etiquetado frontal de alimentos que garantice el derecho a que la ciudadanía cuente con información clara y transparente sobre los alimentos que consume, y proteja especialmente los derechos de la población más vulnerable, como son los niños, niñas y adolescentes. En el cierre, el coordinador residente de la ONU Argentina, Roberto Valent, destacó el compromiso del Estado en avanzar en la implementación de esta ley, que de sancionarse definitivamente se ubicará a la vanguardia en la región y también probablemente a nivel global. "No hay nada negativo en una ley de etiquetado. Siempre es un ganar-ganar, incluso para aquellos sectores que tienen otros intereses. Estas leyes son pro-economía, pro-crecimiento inclusivo y sustentable, y que no le dan la espalda a la niñez, la salud y la educación", finalizó. También participaron la representante de la OPS/OMS en Argentina, Eva Jané Llopis; la representante de UNICEF Argentina, Luisa Brumana; y el representante interino de la FAO en el país, Tito Díaz.