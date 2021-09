El equipo Renault, que integra el campanense Matías Milla, dominó los primeros entrenamientos. Hoy habrá otras dos tandas y se desarrollará la clasificación para la extensa prueba que se correrá el domingo.

La prueba más emblemática de la temporada del SúperTC2000 ya está en marcha: ayer comenzaron los entrenamientos previos a los 200km de Buenos Aires que se celebrarán en el circuito 9 del autódromo Oscar y Juan Gálvez. Y allí estará presente el campanense Matías Milla, quien compartirá su Renault Fluence #8 junto al joven Jorge Barrio (17 años), líder del campeonato del TC2000.

El piloto de nuestra ciudad tuvo acción ayer durante el "shakedown" de 10 minutos que tuvieron los "titulares" antes de los entrenamientos exclusivos para invitados. Y el Negro quedó 9º en esa mini tanda que dominó Facundo Ardusso (Honda Civic).

Posteriormente, en el primer entrenamiento para invitados, su Renault Fluence #8, comandado por Barrio, registró el mejor tiempo de la sesión. Y en la segunda tanda finalizó en el cuarto puesto, por detrás de los de Leonel Pernía-Antonino García y Damián Fineschi-Diego Ciantini y del Toyota Corolla de Matías Rossi-José María López.

"La velocidad de Jorge no me sorprendió absolutamente nada. Su edad y su talento lo llevan a ser un piloto extremadamente rápido. Hizo un excelente trabajo y quedamos muy conformes. Estamos tratando de no dejar ningún detalle librado al azar para llegar de la mejor manera", comentó Milla.

Este sábado, la actividad matutina incluye dos nuevas sesiones de ensayos (que podrán ser utilizadas tanto por pilotos titulares como invitados) y por la tarde, desde las 16.00, será la clasificación (habrá una tanda de titulares y otra de invitados).

La Final se disputará mañana domingo desde las 10.50 horas y se extenderá por espacio de 60 vueltas o un máximo de 100 minutos.