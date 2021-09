Breves: Deportivas

PEQUE, A OCTAVOS Sin sobresaltos, Diego Schwartzman venció ayer 6-4, 6-3 y 6-3 al eslovaco Alex Molcan y avanzó a los Octavos de Final del US Open, último Grand Slam del año. Su próximo rival en Nueva York será el neerlandés Botic van de Zandschulp, quien evitó un duelo argentino en esta instancia al derrotar 3-6, 6-0, 6-2 y 6-2 al santafesino Facundo Bagnis. Por este sector del cuadro, la gran sorpresa del viernes la dio el español Carlos Alcaraz (18 años), quien eliminó en el tiebreak del quinto parcial al griego Stefanos Tsitsipas. En cambio, Daniil Medvedev (2º preclasificado) despachó en sets corridos al español Pablo Andujar y podría ser rival del Peque en Cuartos de Final



ADIÓS OVEJA Sergio Santos Hernández y la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB) formalizaron ayer el final del segundo ciclo del entrenador al frente de la Selección Mayor. "Oveja" tuvo una primera etapa entre 2005 y 2010 y esta segunda había comenzado en 2015. Así se convirtió en el DT con la mayor cantidad de partidos oficiales en la historia del combinado nacional (116) y con el mejor porcentaje de triunfos (72.4%, récord de 84-32). En este segundo ciclo conquistó la medalla de plata en el Mundial 2019 y la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2019. Anteriormente, había obtenido el bronce en los Juegos Olímpicos Beijing 2008. "Me voy feliz y tranquilo. Se cumplió una etapa y siento que un nuevo coach debe iniciar otra", aseguró Hernández. SEGUNDA VICTORIA En su segunda presentación en el Sudamericano de Mayores, el Seleccionado Argentino de Vóley derrotó 3-0 a Perú con parciales de 25-20, 25-21 y 25-12 y logró su segundo triunfo del certamen (había vencido a Colombia en el debut). Hoy, se enfrentará a Chile y en caso de ganar aseguraría su clasificación al Mundial 2022 que se disputará en Rusia. Luego, el domingo iría por el título frente al local Brasil. OTRAS TRES MEDALLAS Argentina logró otras tres medallas en los Juegos Paralímpicos de Tokio e incrementó su cosecha a ocho preseas: cuatro de plata y cuatro de bronce. Y hoy, Los Murciélagos tendrán la oportunidad de conseguir la primera dorada en la final del Fútbol para no videntes que disputarán ante Brasil. Los últimos tres podios argentinos fueron del nadador Matías De Andrade, 2º en los 100 metros espalda S6; del velocista Alexis Chávez, 3º en los 100 metros T36; y del parataekwondista Juan Samorano, 3º en K44 hasta 75kg. HÓCKEY METROPOLITANO Por la quinta fecha de la Zona 2 del Campeonato Damas D del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped, el Campana Boat Club se medirá hoy como visitante frente a Olivos "B" en busca de su segunda victoria de la temporada. Mientras tanto, por la Zona 3 del Campeonato Damas F, el Club Ciudad de Campana se enfrentará con Almafuerte "B" en la continuidad de su primera campaña en la Asociación Amateur de Hóckey de Buenos Aires (AHBA).