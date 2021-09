P U B L I C





ESPERA EN BRASIL La Selección Argentina arribó este viernes a San Pablo, donde quedará concentrada a la espera del duelo que disputará mañana por la tarde frente a Brasil por una nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El entrenador Lionel Scaloni cuenta con todos los jugadores a disposición y ayer por la tarde ya dispuso el primer entrenamiento en tierras paulistas. Todo indica que Cristian Romero y Leandro Paredes volverán a la formación titular tras cumplir sus sanciones y que Gonzalo Montiel y Nicolás Tagliafico serían los marcadores de punta.



ELIMINATORIAS EUROPEAS Hoy comienza una nueva fecha camino a Qatar 2022 en "el viejo continente". Los partidos más destacados de la jornada son: Ucrania vs Francia, Países Bajos vs Montenegro y Eslovaquia vs Croacia. LANÚS VA POR MÁS Este sábado, desde las 15.45 horas, Lanús (19 puntos) recibirá a Sarmiento (10) con la posibilidad de despegarse de Talleres (19) y quedar como único líder del Campeonato 2021 de la LPF. Hoy también se jugarán otros tres partidos: desde las 13.30, Atlético Tucumán (14) buscará seguir creciendo en la tabla ante el colista Arsenal (6); en Santa Fe, desde las 15.45, Colón (14) y Newells (11) protagonizarán un duelo entre dos equipos que vienen de derrotas; a las 18.00, San Lorenzo (11) visitará a Platense (9) en Vicente López para extender su recuperación; y en el cierre de la jornada, desde las 2015, Rosario Central (10) será local en el Gigante de Arroyito ante el Boca (11) de Sebastián Battaglia. GANÓ HURACÁN En el inicio de la 10ª fecha, Huracán venció anoche 2-0 como local a Aldosivi de Mar del Plata con goles de Cristaldo y Yacob. Así, el Globo llegó a los 12 puntos y se ubica en la 11ª posición, justo un escalón por debajo del Tiburón. Además, este viernes, Defensa y Justicia empató 1-1 con Central Córdoba (SdE) y también suma 13 unidades, al igual que Aldosivi. OTRO GOL DE ÁGUILA Por la 8ª fecha del Torneo Clausura de la Primera C, Victoriano Arenas venció 1-0 a Claypole como visitante con gol del campanense Germán Águila, que acumula 8 tantos en la temporada. Los dos líderes ganaron y se mantienen en la cima: Laferrere superó 1-0 a Atlas, mientras Ituzaingo derrotó 2-0 a Luján. Un punto por detrás se sostiene Berazategui, que le ganó 2-1 a Sportivo Italiano. El que perdió terreno fue Dock Sud, que cayó 2-0 como local ante Midland (doblete de Juan Cruz Vera Borda, juvenil ex Villa Dálmine). PRIMERA B METRO Hoy se disputan siete partidos de la 8ª fecha del Torneo Clausura, pero el más importante será el choque entre los dos líderes: Flandria recibirá desde las 12.10 a Cañuelas (transmite TyC Sports). Un punto por detrás se ubica Sacachispas, que visita a San Miguel. Y un escalón más abajo aparece Los Andes, que juega en Agronomía frente a Comunicaciones. SANTAS IMPARABLES Por la 4ª fecha de la Zona A de la Primera A Femenina, San Lorenzo goleó 5-1 a Deportivo Español, logró su cuarto triunfo en fila y llegó a 25 goles en el certamen. Además, por la Zona B, Villa San Carlos venció 2-1 a Huracán. Hoy sigue la programación con Gimnasia (LP) vs Defensores de Belgrano y River Plate vs Independiente.