Sin funcionamiento y con una apática actuación, Villa Dálmine perdía 3-0 con San Telmo al término del primer tiempo. Pero reaccionó, atropelló a su rival y alcanzó el empate con un doblete de Gagliardi y un golazo de Nouet. La pregunta es inevitable: ¿desde dónde analizar el empate 3-3 que Villa Dálmine protagonizó ayer con San Telmo? En caliente, por cómo se dio el partido, resalta claramente la reacción que tuvo el equipo en el segundo tiempo, cuando cambió notablemente su actitud y encontró los goles que tanto se le venían negando para rescatar un punto que parecía imposible al término de la primera parte (0-3). Pero, en frío, la mirada debe ser más amplia y engancharse con lo que viene aconteciendo. Entonces, la conclusión más clara es la falta de funcionamiento colectivo, porque la igualdad de ayer, al fin de cuentas, terminó siendo consecuencia más de la actitud que del juego. El rasgo más identitario del elenco campanense en esta segunda rueda es su apuesta a los ataques rápidos desde las pelotas recuperadas. Para ello se retrasa y le cede el balón al rival, una postura que se contrapone con los futbolistas que Marcelo Franchini dispone en el sistema 4-1-4-1, donde sobresalen dos mediocampistas de buen pie, dos extremos y un centrodelantero. Encima, el DT ubicó ayer de volante central a un jugador que no siente esa función (Santiago Moyano). Así, en esa confusión, el equipo no termina de encontrarse y permite que el rival juegue lejos de su propio arco. En el primer tiempo de ayer se notó claramente. Y ello se combinó con una apatía general que redundó en la peor versión de Villa Dálmine en esta segunda rueda. En especial porque le convirtieron por triplicado, algo de lo que, por ejemplo, se había salvado ante Independiente Rivadavia o Guillermo Brown. Pero todo cambió en el complemento, cuando no quedó otra opción que salir a llevarse por delante al rival. Tocado en su orgullo y con la complicidad de un San Telmo que se confió, el Violeta respondió positivamente a ese mensaje claro. Tuvo convicción de que podía empatarlo y lo hizo, llegando a la red rival en tres ocasiones (hacía dos años que no marcaba tres tantos en un partido). "Si se quiere, se puede" es una falacia largamente repetida que podría ser utilizada para graficar lo ocurrido en el complemento ante San Telmo en Mitre y Puccini. Pero se sabe: no siempre se puede. Aunque, claro está, siempre se puede intentarlo. Y quizás, después de lo mostrado ayer en el segundo tiempo, ese debería ser el primer paso del camino a seguir en lo que resta de esta temporada. EL PARTIDO Villa Dálmine salió con una sorpresa en su formación titular: Moyano fue el volante central, relegando a Agüero al banco de suplentes. Después, lo estimado: Germán Díaz volvió como volante interno y Gagliardi reemplazó al lesionado Franzoni. Así, Franchini retomó el 4-1-4-1, pero su equipo nunca mostró una línea de juego consistente: de entrada pareció decidido a plantarse en terreno ajeno desde la posesión del balón, pero con el correr de los minutos se desentendió de la tenencia y prefirió esperar recostado en su campo para contragolpear. Sin embargo, en esos minutos iniciales, no encontró más que una llegada de Tello por derecha que apenas terminó en córner. Así, un tímido San Telmo fue tomando confianza, con la tranquilidad que le brindaba la posesión del balón y también gracias a las imprecisiones del Violeta (flojo retorno de Germán Díaz, intermitente actuación de D´Angelo). Y en un trámite mediocre en el que no se daban situaciones de riesgo, el equipo con menos goles en contra de la Zona A recibió dos mazazos en acciones casi consecutivas. Y en su propia cancha. Sí: el Candombero castigó duramente la apatía del elenco campanense. A los 28, tras un córner, Riquelme gambeteó fácilmente a Gagliardi (había rechazado el tiro de esquina), llegó al fondo y le sirvió el gol a Amilivia, quien solo tuvo que empujarla entre muchas camisetas violetas. Y a los 29, Riquelme recibió solo en la medialuna del área, se perfiló y su remate dio en palo, pero el rebote lo encontró a Salina sin marca ni oposición para empujarla. La reacción a tremendo cachetazo fue tibia, muy tibia. De hecho, Villa Dálmine no pateó al arco y sus únicas aproximaciones fueron centros que no llegaron a destino. Sí: eso fue lo mejor que generó (Achucarro salvó en extremo una cesión de Bersano para la entrada de Gagliardi en la más "clara" de todas). Encima, el visitante ya jugaba con soltura y a los 43 minutos, Rueda condujo la contra por el centro del campo y cedió a la izquierda para Amilivia, quien sacó una preciosura de su botín derecho: de primera, iniciando el remate al tiempo que se perfilaba, clavó el balón con chanfle en el segundo palo de un Bilbao que solo pudo mirar. Ese golazo pareció sentenciar el pleito. Incluso lucía como un golpe mucho más grande que una derrota. Sin embargo, el segundo tiempo fue diametralmente opuesto y pondría rápidamente en partido al Violeta. Los dirigidos por Franchini salieron decididos, con otra actitud, y no solo sorprendieron a San Telmo, sino que rápidamente se pusieron a tiro en el marcador. A los 3 minutos, Gagliardi se escapó de los centrales y "a los ponchazos" terminó definiendo ante la salida de Formosa. Y a los 6, a perfil cambiado, "Pancho" Nouet clavó un zurdazo con chanfle al ángulo y achicó la desventaja a la mínima. Incluso, poco después, Lautaro Díaz quedó mano a mano con el arquero visitante, pero su definición fue mordida y Toledo alcanzó a despejar sobre la línea. Lo tenía Villa Dálmine, que con ganas y sumando hombres en ataque lograr quebrar a su rival. El DT varió el sistema con sus primeros cambios (pasó a jugar 3-4-1-2) y el mediocampo fue decididamente zona de tránsito. Pero el gran esfuerzo le pasó factura al local, que fue perdiendo intensidad. Al mismo tiempo, el Candombero encontró algo de orden para frenar la embestida. Y cuando parecía que el equipo de nuestra ciudad se quedaba sin combustible para completar la remontada, a pesar incluso de escaparle a un par de chances que tuvo San Telmo para liquidar el pleito, el ansiado empate llegó a los 37 minutos: Germán Díaz pinchó el balón entre los centrales visitantes y Gagliardi atropelló la salida de Formosa, que dio rebote y permitió que el Tano le ganara la pelota y definiera con el arco vacío. La igualdad le dio un último envión al Violeta. Y en un contragolpe claramente favorable, mientras D´Angelo conducía con opciones de pase, Nouet fue tomado de atrás por Medina y reaccionó con un manotazo que fue advertido por el árbitro: Ramiro López decidió cortar la acción y mostrarle la segunda amarilla a "Pancho", que se perderá el duelo del próximo viernes ante Defensores de Belgrano. Más allá de algún último centro de D´Angelo y el esfuerzo de Gagliardi, esa roja sentenció el 3-3 final. Un resultado que, obviamente, le cayó mucho mejor a Villa Dálmine, por lo que había acontecido en la primera parte y por la reacción que mostró. Sin embargo, en el análisis global, termina siendo otro paso en falso para un equipo que no encuentra funcionamiento y que, esta vez, salvó la ropa porque cambió en lo actitudinal y, sobre todo, se rencontró con la red rival.

GAGLIARDI LE GANA AL ARQUERO CANDOMBERO Y LUEGO DEFINIRÁ CON EL ARCO VACÍO PARA ESTABLECER EL 3-3 FINAL. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMNE (3): Emanuel Bilbao; Laureano Tello, Rodrigo Cáseres, Maximiliano Pollacchi, Fernando Bersano; Santiago Moyano; Lautaro Díaz, Germán Díaz, Ezequiel D´Angelo, Francisco Nouet; y Alejandro Gagliardi. DT: Marcelo Franchini. SUPLENTES: Lucas Bruera, Zaid Romero, Facundo Rizzi, Emiliano Agüero, Agustín Stancato, Franco Costantino, Leandro Larrea, Lucas Cajes y Alexis Vega. SAN TELMO (3): Pedro Formosa; Lucas Arce, Ezequiel Filipetto, David Achucarro, Franco Quiroz; Claudio Salina, Damián Toledo; Rodrigo González, Sebastián Riquelme, Esteban Rueda; y Thomas Amilivia. DT: Pablo Frontini. SUPLENTES: Alan González, Gastón Albornoz, Héctor González, Gastón Ada, Cristian Medina, Alexander Zurita, Rodrigo Depetris, Gonzalo Añasgo y Facundo Aranda. GOLES: PT 28m Thomas Amilivia (ST), 29m Claudio Salina (ST) y 43m Thomas Amilvia (ST). ST 3m Alejandro Gagliardi (VD), 6m Francisco Nouet (VD) y 37m Alejandro Gagliardi (VD). CAMBIOS: ST 12m Agüero x Moyano (VD) y Romero x Tello (VD); 15m Medina x Salina (ST); 30m Cajes x L. Díaz (VD) y Vega x Bersano (VD); 33m Ada x Rueda (ST); 39m Depetris x González (ST) y Zurita x Riquelme (ST); y 47m Stancato x D´Angelo (VD). AMONESTADOS: G. Díaz (VD); Filipetto, Toledo, Amilivia y Riquelme (ST). EXPULSADO: ST 42m Francisco Nouet (VD) por doble amonestación. CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Ramiro López.

LAUTARO DÍAZ TUVO UNA CHANCE CLARA PARA EL 3-3 SOBRE LOS 15 DEL ST, PERO LE PEGÓ MORDIDO Y SU REMATE FUE DESPEJADO SOBRE LA LÍNEA POR UN DEFENSOR.





FRANCHINI: "NO ME VOY CONFORME" A la salida de los vestuarios, luego del 3-3, el entrenador de Villa Dálmine, Marcelo Franchini, se mostró más disconforme con lo que había hecho su equipo en el primer tiempo que satisfecho por la reacción mostrada en el segundo tiempo para llegar al empate. "No sé qué pasó, pero arrancamos muy mal en el primer tiempo en todos los aspectos: en el funcionamiento, en el posicionamiento, en lo actitudinal en lo futbolístico. Cualquier cosa que quieras analizar de la primera parte fue negativa", comenzó señalando en diálogo con LAD. Luego del 0-3 en la primera parte, el equipo se fue al vestuario, donde los jugadores cambiaron el chip tras una charla que el DT no quiso revelar: "Queda entre nosotros. No se habló de ningún tema táctico ni técnico, se charló desde otro lado", señaló con recelo. Lo que sí se supo es que esa charla sirvió y que el Violeta reaccionó en el segundo tiempo: "Hubo otra actitud, la de llevarse por delante al rival. Y por suerte pudimos convertir tres goles y salvar un punto", comentó al respecto. Igualmente, el resultado no satisfizo a Franchini: "No me voy conforme. Estoy mal, porque no nos pueden convertir tres goles en nuestra cancha, donde nosotros nos tenemos que hacer fuertes, plantarnos ante el rival y decirle "acá está Dálmine". Yo siempre pienso en salir a ganar los partidos, pero lo que veía hoy en el primer tiempo no lo podía creer". QUEDÓ ÚLTIMO Tras el empate ante San Telmo y por la victoria que logró Guillermo Brown (1-0 a Almagro), Villa Dálmine quedó ayer en la última posición de la Zona B. Los demás resultados del sábado fueron: Gimnasia (J) 1-0 All Boys, Instituto 1-2 Tristán Suárez, Brown (A) 2-0 Santamarina e Independiente Rivadavia 2-0 Santamarina. En tanto, por la Zona A, Almirante Brown igualó 0-0 con San Martín (T) y ahora comparte la cima con Tigre (que tiene un partido más). Ayer también jugaron: Chacarita 0-0 Deportivo Riestra, Estudiantes (BA) 0-0 Temperley y Alvarado 1-0 Deportivo Maipú. Hoy se cierra la fecha con tres encuentros: Mitre vs Estudiantes (RC), Atlanta vs Gimnasia (M) y Nueva Chicago vs Belgrano (todos a las 11.00). La próxima jornada de la Primera Nacional arrancará el miércoles y se desarrollará, en su mayoría, el viernes, dado que el fin de semana no se pueden programar partidos por las Elecciones. Así, Villa Dálmine visitará justamente el viernes a Defensores de Belgrano desde las 15.30 horas.