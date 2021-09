En un programa especial, ayer FM Swing reunió a 6 precandidados a concejales quienes no debatieron entre sí, pero presentaron sus visiones sobre temas tales como Salud, Educación, Cultura, Ambiente y Servicios Públicos. Ayer por la mañana, FM Swing (107.5) concretó un programa especial de dos horas divididos en dos bloques que fueron conducidos por Walter Otamendi y Rubén Dusac respectivamente. Cada bloque duró una hora, durante la cual tres precandidatos a concejales pudieron explayarse durante 5 minutos por los temas propuestos por cada conductor. Así, Romina Buzzini (Dar el Paso - UCR), Octavio Lagar (Vamos con Vos) y Diego Sarna (Avanza Libertad) iniciaron el programa presentando sus visiones las cuatro temáticas propuestas por Walter Otamendi: Salud, Cultura y Educación, Ambiente y Servicios Públicos.

ROMINA BUZZINI DAR EL PASO La encargada de abrir el juego fue Romina Buzzini, quien en materia de Salud, planteó la necesidad de sumar más camas de internación en la ciudad a partir de promover la inversión privada; además de proponer de complejizar la atención primaria de la salud en los barrios de manera tal de crear centros regionales de cercanía, y así también bajar el nivel de demanda en el hospital municipal. Por su parte, Octavio Lagar coincidió con Buzzini en la descentralización del sistema público, explicando que hoy hay pacientes cardíacos que en el hospital reciben turnos a tres meses, además de señalar que el servicio del SAME "en algunos barrios directamente no llega". Finalmente, Diego Sarna puso el acento en los recursos y señaló que antes de proponer había que preguntarse cómo se iba a financiar cada proyecto. Además de coincidir con la mirada de Buzzini y Lagar, también puso el acento en el déficit sanitario que sufre el poblador de islas. En el turno de la Educación, Lagar puso el acento particularmente en la falta de conectividad en las escuelas; mientras que Diego Sarna planteó la propuesta de José Luis Espert en cuanto a la profesionalización del tramo secundario y la posibilidad de fomentar salidas laborales rápidas. En ese sentido, Buzzini recordó que la Educación no es un resorte municipal sino que depende de las provincias, y consideró que el rol del Consejo Escolar pasaba fundamentalmente por garantizar el mantenimiento de la infraestructura disponible, y el correcto funcionamiento de los comedores escolares.

DIEGO SARNA AVANZA CAMPANA - AVANZA LIBERTAD En cuanto a los Servicios Públicos, Diego Sarna mencionó que era necesario bajar las Tasas para mejorar la cobrabilidad y aumentar la recaudación, mencionando el ejemplo de Capitán Sarmiento que, con esa política, pasó de una cobrabilidad del 50 al 75%. Por su parte, Buzzini coincidió en que era necesario mejorar la cobrabilidad y planteó la necesidad de que Campana planifique su crecimiento para poder brindar servicios públicos de manera adecuada a todos sus vecinos, no permitiendo nuevos loteos sin que antes de garanticen los servicios básicos. A su turno, Lagar recordó el alto déficit habitacional por el que transita Campana, y que era necesario plantear soluciones concretas a los problemas reales de los vecinos.

OCTAVIO LAGAR VAMOS CON VOS Ya sobre el final del primer bloque del programa, se habló de Ambiente. Buzzini recordó que Campana tiene un perfil históricamente industrial, pero que las cuestiones de Ambiente eran resorte del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) de Buenos Aires. Así, consideró que había que cambiar el paradigma productivo de la ciudad radicando industrias de categorías 1 y 2, apoyando a las PyMEs y desarrollando el turismo de cercanía. Lagar mencionó también la problemática de la basura, la necesidad política de educar a la gente en sus comportamientos en cuanto a su manejo, y la posibilidad de masificar el uso de contenedores no sólo en el centro sino también en los barrios. Finalmente, Diego Sarma mencionó la necesidad de generar recursos propios y a partir de ahí diseñar políticas de estado en cuanto al manejo integral del ambiente en Campana, y también apostó por el turismo de cercanía como una fuente de trabajo genuino y no contaminante.

OSCAR ECHEGARAY FRENTE DE TODOS La segunda hora del programa estuvo conducida por Rubén Dusac, quien propuso a Alejo Sarna y Oscar Echegaray (Frente de Todos) y Emiliano Cuevas (Frente de Izquierda) los temas: Ambiente, Salud, Desarrollo Humano, Servicios Públicos, Producción, Turismo y Trabajo, y Cultura y Educación. El primer turno lo tuvo Alejo Sarna, quien sobre Ambiente se explayó sobre la necesidad de una renovación de la matriz productiva campanense con un horizonte puesto en el 2030 basado en un modelo de desarrollo sostenible, para lo cual consideró necesario ordenar el crecimiento respetando la vida de los vecinos y biodiversidad presente en nuestro territorio. Emiliano Cuevas, siempre con una mirada que bajaba de lo nacional a local, planteó una necesaria reconversión industrial que asegure que la actividad fabril no dañe el Ambiente; mientras que Echegaray fue más concreto al mencionar que hoy las cavas de Las Praderas eran rellenadas de basura. En ese sentido, también planteó la necesidad de generar acciones comunes con Zárate para gestionar en conjunto y de manera eficiente los residuos domiciliarios de ambos Partidos.

ALEJO SARNA FRENTE DE TODOS Sobre el tema Salud, Alejo Sarna coincidió con el panel anterior y planteó la descentralización de la complejidad hospitalaria y reservo un párrafo para especial para el déficit en Salud Mental que hoy ofrece el sistema público de la ciudad. Por su parte, Cuevas mencionó que el no pago al FMI generaría los recursos suficientes para mejorar el sistema de salud, incluso bajando la carga horaria e incorporando más trabajadores al sistema; mientras que Echegaray coincidió en la descentralización de la salud para bajar la demanda del hospital San José y que los vecinos tenga opciones de cercanía las 24 horas, al tiempo que mencionó la falta de mantenimiento del sanjeo en los barrios, lo cual era caldo de cultivo de múltiples enfermedades. Sobre Desarrollo Humano, Alejo Sarna puso el acento en la necesidad de apuntalar y acompañar a los clubes de barrio como una forma de sacar a los chicos de la calle, y también consideró que había que reestablecer las becas de alto rendimiento deportivo que se otorgaban en gestiones anteriores.

EMILIANO CUEVAS FRENTE DE IZQUIERDA Emiliano Cuevas volvió al tema de las zanjas planteado por Echegaray, preguntándose cómo era posible que existieran en pleno siglo 21, cuando Campana contaba con una fábrica de tubos, una cementera y una fábrica de ladrillos; mientras que el referente del Movimiento Evita consideró que era necesario apuntalar el deporte y los oficios en los barrios, articulando con las Sociedades de Fomento en cuanto a la infraestructura; y con las empresas locales en cuanto a sus necesidades en cuanto a la mano de obra. Los Servicios Públicos fue otro de los temas propuestos por Dusac. Alejo Sarna planteó la necesidad de generar una redistribución equitativa de los recursos municipales para así llegar con los servicios a los barrios periféricos y además poder brindar un servicio de transporte público adecuado a cargo de la municipalidad de garantice la movilidad en los barrios más alejados. Por su parte, Emiliano Cuevas mencionó la falta de políticas que fomenten planes de vivienda y mejoren la calidad de vida de los vecinos, al tiempo que Echegaray consideró que eran un desastre, mencionando entre otras cuestiones que en algunos barrios el agua potable llega como en el tiempo de la colonia con un camión aguatero. Sobre Producción, Turismo y Trabajo, Alejo Sarna recordó que hace 6 años que no se radica una industria en nuestro distrito. Mencionó la falta de un plan de radicación industrial similar al de distritos vecinos, asociado a una política de empleo de mano local y capacitación. Emiliano Cuevas volvió sobre la reducción de la jornada laboral para sumar puestos de trabajo que garanticen el acceso a la canasta básica, señalando que así en plantas como Toyota se crearía unos 1500 nuevos puestos, mientras que en TenarisSiderca unos 500 más. Echegaray coincidió con la necesidad de una política activa en cuanto a la radicación industrial, y también puso el acento en los puertos y la logística como generadora de puestos de trabajo. Además, puso el ejemplo de Escobar en cuanto a su plan estratégico asociado al turismo de cercanía y el acceso al Paraná. Finalmente, cuando llegó el turno del tema Cultura y Educación, Alejo Sarna ya no era de la partida, dado que tuvo que dejar el estudio de FM Swing por problemas personales. Emiliano Cuevas, coincidió con Lagar a la hora de poner el acento en garantizar la conectividad en las escuelas; mientras que Oscar Echegaray volvió a poner el protagonismo en las sociedades de fomento como receptáculo de talleres de oficios, además de considerar la necesidad de velar por que la partida del Fondo Educativo Municipal no sea desviada y garantice el mantenimiento y mejora de la infraestructura disponible, sobre todo en el sector de islas al que consideró particularmente abandonado; y destacó la responsabilidad del Concejo Escolar a la hora de velar por el adecuado funcionamiento de los comedores escolares.

FM SWING (107.5) CONCRETÓ UN PROGRAMA ESPECIAL DE DOS HORAS DIVIDIDOS EN DOS BLOQUES CONDUCIDOS POR WALTER OTAMENDI Y RUBÉN DUSAC, DONDE SEIS PRECANDIDATOS A CONCEJALES EXPRESARON SUS IDEAS Y PROYECTOS.

EL PERIODISTA WALTER OTAMENDI FUE EL ENCARGADO DE MODERAR LA PRIMERA HORA DEL PROGRAMA DONDE PARTICIPARON BUZZINI, LAGAR Y D. SARNA.