El radicalismo se entusiasma con "el crecimiento" de la candidatura de Facundo Manes

La campaña del nuerocientífico avanza en toda la provincia. "No tenemos dudas que es el mejor proyecto de estas Elecciones y así lo están entendiendo también los bonaerenses. Por eso las encuestas ya lo muestran por encima de Santilli en muchos distritos", marcaron desde la UCR Campana. Con recorridas y actos en distritos del conurbano como La Matanza y Esteban Echeverría, pero también en ciudades "del interior" de la provincia como Junín y Bahía Blanca, la campaña de Facundo Manes se ha acelerado en los últimos días con una fuerte repercusión y desde el radicalismo campanense remarcaron "el crecimiento" que ha tenido su candidatura a diputado nacional. "Estábamos entusiasmados cuando conocimos su decisión de involucrarse y comprometerse y ahora estamos todavía más entusiasmados por el empuje que Facundo le está metiendo a esta campaña y el crecimiento de su candidatura", explicaron desde la UCR Campana, cuya lista "Dar el Paso" es encabezada por Romina Buzzini y Axel Cantlon. "No tenemos dudas que es el mejor proyecto de estas Elecciones y creemos que así lo están entendiendo también los bonaerenses. Por eso las encuestas ya lo muestran por encima de (Diego) Santilli en muchos distritos", agregaron en referencia a un trabajo divulgado recientemente por "DC Consultores" que señala que, en La Plata, capital de la provincia, Manes superaría en la interna de Juntos al candidato del PRO por dos puntos de diferencia. "El mensaje de Facundo es claro: educación, trabajo y la necesidad de avanzar hacia una nueva generación de liderazgos éticos y modernos. Esa es una de las claves. Y, además, las críticas no lo alcanzan porque son infundadas o negacionistas. Por ejemplo, cuando le dicen que no tiene experiencia en política, él responde con elocuencia y una verdad irrefutable: los que hablan desde la supuesta experiencia son los mismos que llevaron al país a la decadencia en la que está sumergido", remarcaron desde el radicalismo local.

EL CANDIDATO DEL RADICALISMO RECIBE UN FUERTE APOYO EN CADA UNO DE LOS ACTOS QUE ENCABEZA.





BUZZINI Y CANTLON, CANDIDATOS DEL RADICALISMO CAMPANENSE, JUNTO A MANES, EN UNO DE LAS RECORRIDAS DEL NEUROCIENTÍFICO POR EL CONURBANO BONAERENSE.