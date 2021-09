» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 05/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Plataforma Verde, el programa de los Ambientalistas de Campana

Los defensores del ambiente presentan sus propuestas a la comunidad y a las Listas y Partidos en las PASO. Paneles solares, bici sendas, cloacas, emisiones de las grandes industrias, algunos de los temas de la Plataforma La ASAC (Asamblea Socio Ambiental Campana) dio conocer una serie de propuestas enfocadas en la protección del medio ambiente y en la salud de la población de Campana a la que denominaron "Plataforma Verde ". Los ambientalistas aseguran que "entendemos que en la presente campaña electoral no está suficientemente desarrollado el tema ambiental y creemos que este déficit puede tener un comienzo de solución a partir de la presente Plataforma, que condensa una serie de medidas urgentes que ponemos a consideración de la ciudadanía y de las Listas y Partidos que se presentan a las elecciones PASO " "La alta concentración de industrias en nuestra región, sumada a la explotación agrícola, genera una combinación de efectos negativos en nuestro ambiente y en la salud de la población. Es urgente abordar estos problemas de larga data, a fin de tomar medidas para minimizar la contaminación a niveles que el ambiente pueda metabolizar; remediar los pasivos ambientales; proteger las zonas verdes por la salud y la calidad de vida de nuestra población y la de las generaciones futuras "detalla parte del documento de la ASAC. "Para ello proponemos una Plataforma Verde, con varios ejes temáticos, que permita la gestión ambiental de nuestro territorio. Ella debería ser sostenida en el tiempo, constituirse en una verdadera política de Estado y contar con el apoyo tanto de las distintas fuerzas políticas como de la participación de la ciudadanía en su conjunto." consignaron desde la ASAC Los puntos centrales Algunos de los puntos más destacados de la Plataforma Verde se enfocan en que "la gestión del área ambiental debe ser jerarquizada. Para ello es necesario que pase de ser una mera Sub Dirección a tener rango de Secretaría en el organigrama de la Municipalidad de Campana. Esta debe tener presupuesto y personal acorde a la grave problemática ambiental de la ciudad Respecto de la Gestión de la Contaminación proponen que "el monitoreo de la calidad del aire, el análisis de los datos y su publicación debe ser realizado por el estado Municipal y no por las grandes empresas emisoras de gases contaminantes y de efecto invernadero (el CICACZ). Sobre los Gases Efecto Invernadero afirman que "se deben monitorear y minimizar las emisiones de las grandes industrias de aquellos gases de efecto invernadero (GEI) no contemplados por la legislación (dióxido de carbono) atendiendo a los efectos devastadores del Cambio Climático producto del Calentamiento Global." También proponen la "incorporación de alumbrado por paneles solares en edificios y espacios públicos. Propender así al cambio de la matriz energética del municipio pasando de electricidad convencional de red a paneles solares." "Apuntar a restringir el uso del automóvil construyendo una red de bici sendas e implementando el cierre a la circulación de autos y motos en las áreas de esparcimiento de la ciudad como el Campito, la Costanera y otras zonas a analizar, durante los fines de semana y feriados." En la temática de la Gestión del Agua la Plataforma propone "planificar el uso sustentable de los recursos hídricos subterráneos considerando el tipo de industrias a habilitar en el Partido de acuerdo a su consumo de agua". En Gestión del Territorio la ASAC propone que "el Plan de cierre de Landnort y de toda otra industria en las mismas condiciones debe ser realizado bajo control municipal. Audiencia pública en futuros proyectos que tengan un impacto ambiental. Todo nuevo barrio a desarrollar debe tener asegurada su infraestructura básica (servicios de agua y cloacas transporte, educación, salud, energía etc.) antes de ser aprobado por el municipio." "Dejar sin efecto la rezonificación del Tajiber que desconoce el CUA de Campana y ordenanzas de protección de humedales". Otros ejes temáticos de la Plataforma son Arbolado Publico, Educación Ambiental y Gestión de Incendios Forestales. Con las Listas y Partidos de las PASO Fuentes de la ASAC y las demás organizaciones que participaron en la redacción de la Plataforma Verde como Vecinos del Humedal y Red del Rio Lujan confirmaron que durante los próximos días harán llegar a todos los sectores políticos el documento en cuestión propiciando encuentros y reuniones presenciales, además del envío del mismo por medios electrónicos.