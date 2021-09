El Banco Central sancionó a cuatro empresas

Fue por no ingresar las divisas de exportaciones. La autoridad monetaria detectó unas 500 operaciones sin registrar por US$ 26,5 millones El Banco Central suspendió a cuatro empresas agrícolas para operar en cambios y cursar nuevas operaciones de exportación, por incumplir la obligación de liquidar divisas de operaciones de comercio exterior en el mercado oficial. Las empresas registran en conjunto más de 500 operaciones de ventas al exterior sin liquidar por un monto de US$ 26,5 millones, y no ofrecieron respuestas satisfactorias a las intimaciones efectuadas por la subgerencia general de Cumplimiento y Control del BCRA, informó la autoridad monetaria. Además de tener limitado el acceso al mercado de cambios (sólo se autoriza a que liquiden las divisas para normalizar la situación), el Central informó a Aduana y a la cartera de Agricultura para suspenderlas en el Registro de Operadores de Comercio Exterior. Dos de las empresas están radicadas en la provincia de Mendoza y, en el primer caso, la compañía constituida en 2015 para la venta al por mayor y empaque de frutas, de legumbres y hortalizas frescas, no liquidó operación alguna. En la segunda investigación, el Central determinó que la empresa -con el mismo objeto social-, que estaba incluida por la AFIP en la "Base de Contribuyentes NO Confiable", tampoco liquidó operaciones según la normativa vigente establecida en el decreto 609/19, que establece la obligación de ingreso y liquidación del contravalor en divisas. Otra de las empresas es una Sociedad por Acciones Simplificada formada el año pasado que está investigada por 35 operaciones que totalizan un monto pendiente de USD 7.758.972.