La tienda de artículos y alimentos para mascotas lo festeja con sorteos de órdenes de compra a través de sus redes. "Salvo Navidad, Año Nuevo, Pascuas y el Día del Niño, abrimos todos los días", señaló Juan José Giuliano. "La idea del nombre fue de Roxana, mi señora. Lo que pasa es que nos largamos en plena pandemia y para alentarnos, siempre nos decíamos que había que ponerle garra al proyecto", dice con una sonrisa Juan José Giuliano quien, junto a su socio y amigo Gabriel Martorano decidieron emprender el negocio en el que la mayoría de los integrantes de ambas familias tienen roles, incluyendo a "Sam", el salchicha mini de los Giuliano que sirve de modelo para las redes que alimentan los más jóvenes ambas familias. Ayer 3 de septiembre "Pura Garra" cumplió su primer año de actividad comercial y lo festeja realizando sorteos durante todo el mes a través de sus redes sociales en órdenes de compra para indumentaria, juguetes y accesorios, baño y productos de limpieza; y alimentos. "Es una forma de festejar este primer aniversario con todos aquellos quienes hicieron posible nuestro lento pero sostenido crecimiento en esto 12 meses, y también para que nuevos clientes nos conozcan", explica Roxana, quien también recuerda que con cada compra durante el mes, un porcentaje será donado a la Sociedad Protectora de Animales de Campana. El negocio, ubicado sobre la esquina de Belgrano y Alberdi, está abierto de lunes a sábados de 9 a 20 y de 10 a 13 los domingos. "Salvo Navidad, Año Nuevo, Pascuas y el Día del Niño, abrimos todos los días", señala Juan José Giuliano y agrega: "Además del asesoramiento personalizado, la gran franja horaria en el que estamos abiertos y haber sumado el baño y corte de pelo de mascotas fueron clave para que la tienda no sólo haya sobrevivido en un contexto económico poco favorable, sino que no deje de fidelizar una clientela que es muy especial: difícil que el que tenga una mascota no sea una persona sensible. Por ejemplo, tenemos una pareja que ofrece hogar en tránsito a perritos de la calle… pero les cuesta desprenderse y hoy tienen 11 perros propios". En ese sentido, ambas familias se declaran amantes de los animales, y reconocen en sus clientes a pares a los cuales respetan y comprenden. "Si nos piden un alimento en especial y no lo tenemos, nos ocupamos de conseguirlo. Aparte, tratamos de ofrecer el mejor precio de mercado buscando al proveedor específico y evitando intermediarios", comenta Roxana. Por supuesto, además de todos los alimentos habidos y por haber, la tienda cuenta con un nutrido stock de pretales, correas, rasca-dores, cinturones de seguridad, colchonetas, bozales, peluches, peines, cepillos, mochilas, pipetas, comederos, ropa… y siguen las firmas. "Fue un año muy intenso y de mucho aprendizaje. Lo singular es ver la historia detrás de cada dueño: no dejamos de sorprendernos gratamente de cómo la gente se ocupa y se preocupa por sus mascotas, lo cual también es una responsabilidad para nosotros y tratamos siempre de acompañarlos en todo lo que necesiten", concluye Juan José.

Un nutrido stock de artículos disponibles para mascotas en "Pura Garra".





Juan José y Roxana en la concurrida esquina de Belgrano y Alberdi.