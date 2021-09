Campana UP! inició su taller de Comedia Musical

El espacio inclusivo sumó una nueva actividad a cargo de la profesora de música y canto Eugenia Ruffa. El espacio de inclusión social Campana UP.! de a poco va agregando actividades para niños con y sin discapacidad. El sábado pasado incluyó una clase de Comedia Musical a cargo de la profesora de música y canto Eugenia Ruffa con una experiencia de seis años como docente en la Academia de Valeria Lynch. Con la concurrencia de chicas y chicos se realizó esta primera clase de la que disfrutaron una hora de mucha diversión, a la vez que se trabajó sobre la estimulación y la motivación expresiva. "Tratamos de que las chicas y chicos puedan desarrollar la creación a partir de la copia y el trabajo grupal que se requiere para la socialización de todos", sintetizó Néstor Bueri, psicólogo social y referente de dicha escuela. Las técnicas se realizan desde un aspecto lúdico evitando la presión en exceso y que sea un espacio y tiempo para la alegría y la diversión. El trabajo grupal es clave y coordinado para interactuar, conocerse y aprender de la forma más lúdica y libre posible. Se inició la clase con juegos de presentación en ronda rítmicos con palmas primero y nombrándose tratando de mantener un tiempo constante y la concentración, se repite lo mismo con un objeto agregando la relajación del cuerpo. Después se realizó una serie de movimientos para activar resonadores, ejercicios de canto con movimientos y voz, finalizando con una canción cantando principalmente el estribillo. "Fue una clase enriquecedora para todos donde las chicas que concurren a Campana UP! disfrutaron el momento a pleno hasta convertirse en profesoras de la clase". Campana UP. es un espacio totalmente gratuito, inclusivo para niños y niñas con y sin discapacidad, que se realiza "a pulmón y corazón" con profesionales en educación especial, acompañantes terapéuticos y psicólogos sociales. En estos momentos funciona los sábados a las 13:30 horas y "si bien existe una lista de espera, tratamos de que nadie se quede sin participar". Para mayor información comunicarse a través del Facebook o por Whatsapp al Tel. 3489-357087.