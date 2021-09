P U B L I C





CAFIERO VS. MACRI El cruce entre el ex presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, continuó ayer, ya que el funcionario nacional afirmó que "limitado es el futuro que le dejó a todos los argentinos". "Si nos encontramos con que la mayoría de los argentinos decimos basta, eso va a generar una recuperación de la esperanza. Va a haber un respirar, un aire nuevo el lunes diciendo, bueno, o cambian o se van a ir", afirmó el líder del PRO, quien al instante fue cruzado por el ministro coordinador. Al analizar las declaraciones del ex presidente, el funcionario nacional señaló que "es muy grave que hable de interrumpir un mandato constitucional". "Espero que los partidos que compiten en libertad se expresen con firmeza. Defender la democracia es tarea de todos", había agregado Cafiero a través de su cuenta de Twitter. Ante la réplica, Macri no dio por concluido el tema y cruzó al jefe de Gabinete: "¿Ese disparate dijo? Ya he dicho que es un hombre limitado, y busca agua donde no la hay. Nosotros creemos realmente en el voto de los argentinos". Cafiero tampoco quiso dejar que el debate se diluya y volvió a cuestionar al líder del PRO. "No está en mis sensibilidades lo que piensa Macri de mí. Mi preocupación es llevar adelante la gestión, ser jefe de Gabinete de este Gobierno, traer vacunas, hacer hospitales, llevar adelante las obras de infraestructura, viviendas", expresó el dirigente del Frente de Todos.



MARCHA DE LAS PIEDRAS Familiares y amigos de personas que fallecieron por coronavirus en la Argentina realizaron ayer un nuevo homenaje en Plaza de Mayo, y pidieron al Gobierno nacional que no retire las rocas de las escalinatas del monumento al Libertador José de San Martín. La denominada Marcha de las Piedras, que fue convocada por las redes sociales bajo el lema "Esta vez las piedras se quedan en la plaza", generó una concentración alrededor del monumento a San Martín, donde colocaron las piedras que llevaban escritos los nombres de las personas fallecidas. Además, los manifestantes prendieron velas y pegaron carteles en el monumento con leyendas como "no robar las piedras" y "por todos los muertos por Covid". La manifestación, que comenzó a las 16:00, contó con la participación del diputado opositor Waldo Wolff (Juntos por el Cambio) y la periodista Viviana Canosa, quien contó en sus redes sociales que iba a llevar una piedra dibujada por su hija con el nombre de su abuela. VIAJES ESTUDIANTILES A partir del primero de octubre cada provincia tendrá la posibilidad de autorizar los viajes de egresados y de estudio, que permanecían paralizados desde marzo de 2020, en todo el territorio nacional. La decisión fue tomada entre los ministerios de Turismo y Deportes y de Salud de la Nación, en coordinación con las 24 jurisdicciones y una importante participación del sector privado, informaron fuentes gubernamentales. La medida se sustenta en "un descenso sostenido en el número de casos de coronavirus , el avance del proceso de vacunación en todo el país y la favorable situación epidemiológica y sanitaria resultante", se indicó. Las autoridades remarcaron que "la reactivación de la actividad turística estudiantil de forma responsable y segura se desarrollará bajo un estricto monitoreo de los indicadores epidemiológicos y del cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes". La decisión forma parte de la estrategia para la recuperación gradual y cuidada de las actividades planificadas desde el Gobierno nacional, considerando el avance del proceso de vacunación en todo el país y la favorable situación epidemiológica y sanitaria resultante.