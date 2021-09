El Gobierno es "muy optimista" por la creación de empleo

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, reconoció que en los primeros meses hubo "una escalada inflacionaria" que no era la esperada. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aseguró que el Gobierno es "muy optimista" porque entiende que a medida que "las restricciones van aflojando", se recupera la economía y crece el empleo, aunque admitió que en la primera parte del año la inflación fue mayor a la esperada. "Venimos con trece meses seguidos de creación de empleo en la industria manufacturera, nueve meses en la construcción, 6 ó 7 meses en el resto de las actividades. Tenemos actividades golpeadas como consecuencia de las restricciones de la pandemia, pero la vocación y la firmeza con la que este Gobierno instaló un modelo de desarrollo productivo, no se puede negar", remarcó. En medio de los cruces con los principales referentes de la oposición a tan solo unos días de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el funcionario remarcó: "Es el país que menos empleo formal perdió en toda la región". "Somos muy optimistas porque vemos que a medida que las restricciones van aflojando, gracias a otra campaña excelente del gobierno que es la de vacunación, vamos viendo que el empleo va creciendo", señaló. El ministro sostuvo que "no cabe duda" de que la Unión Industrial Argentina (UIA) "apoya el modelo de desarrollo de este Gobierno". Frente a la poca presencial oficial en la celebración del Día de la Industria, manifestó: "No pude ir al acto. Estaba con el Presidente en Chaco, pero fue el viceministro Bellotti y me dijo que el clima entre los industriales era de alegría". "Aun en nuestro peor momento, mantuvimos nuestro proyecto de desarrollo. Y para mantenerlo, prohibimos los despidos, pero asistimos a las empresas, mediante el mayor programa de transferencia de ingresos de la historia argentina, que fue el ATP", destacó. Respecto de los salarios, el titular de la cartera laboral indicó: "Para nosotros, que el salario crezca por encima de la inflación es un punto central de nuestra política". "En los primeros meses tenemos que reconocer que tuvimos una escalada inflacionaria que no era la prevista, pero hicimos lo que teníamos que hacer. Reabrimos todas las paritarias y seguimos haciéndolo", enfatizó. De ese modo, insistió: "La mayoría ya han renegociado y se están colocando pautas alrededor del 43,45 y 47 por ciento, de modo tal que estimamos que con esa pauta vamos a estar por encima de la inflación". "La herramienta para nosotros es la negociación paritaria, mecanismo que mantuvimos abierto aun el año pasado con crisis, y que permitió que el salario en el peor año de la historia económica Argentina perdiera solo un punto", aseguró Moroni.