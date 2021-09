P U B L I C









Alejandra Dip

SINCRONARIO DE 13 LUNAS Astrología Maya. Año Semilla 3. Semilla eléctrica amarilla. CHICCHAN GLIFO ANTIGUO. La Serpiente, adaptabilidad, despertar del instinto, contacto con lo terrenal y lo material. Constancia, voluntad, esfuerzo. Energía Kundalini, energía vital, sexual. DÍA 42 DEL AÑO SOLAR SEMILLA 3. DÍA 14 DE LA LUNA 2 LUNAR DEL ESCORPION QUE VA DESDE EL 23/8 AL 19/9. DÍA 7 DE LA 6TA SEMANA DEL AÑO, SEMANA BLANCA. ESTAMOS EN EL DÍA 5 DEL TZOLKIN CALENDARIO LUNAR - CASTILLO ROJO DEL ESTE DEL GIRAR. Kin 5 - Serpiente 5 guiada por el Caminante del Cielo. El Tono 5 es el poder interno, la armonía que podemos y debemos lograr para nuestras vidas. La fuerza que tenemos para mejorarla, elevar nuestra calidad de ella, manejarla y dirigirla hacia donde queremos, para poder triunfar. Es la autoestima. Este Tono mal aspectado nos puede poner autoritarios, y arrogantes o en el otro polo tener la autoestima por el piso. Nos ayuda a sanar cosas pendientes de cuando éramos chicos. El niño interno. Afecta el codo derecho, si duele o hay molestias allí, algo de esta energía no está siendo bien canalizado, no está en eje, falta armonizar, si la autoestima esta baja, o hay cosas no resultas de la infancia, nos afecta además del codo, el bazo y las vías respiratorias, una cosa o todo a la vez. A poner las energías en su centro, OOOOMMMMMM, armonizarse, una buena sesión de Reiki, de cuencos, una meditación, respirar profundo, contactar con la naturaleza pueden ser formas de volver a nuestro centro. La Serpiente en el 5, nos da el poder para adaptarnos rápidamente a las situaciones que cambian a velocidad luz, cambiar de piel, trabajar el autocontrol, poder despegar un poco de lo material, trascenderlo, aunque necesitamos obtenerlo para vivir en la tierra. Comemos, nos vestimos, trabajamos, estudiamos, nos movilizamos o necesitamos un delivery que nos alcance las cosas y todo requiere dinero, no podemos hacernos los desentendidos del tema, a ocuparse y no preocuparse para no quedar en el intento. Sello y tono para posibilitarnos mutar e ir en busca de la sanación espiritual, eligiendo lo que nos haga bien. La Serpiente también nos pide tener en cuenta nuestro cuerpo, que se vea bien, que se sienta bien. Hoy podemos estar sexys, seductores, atrevidos, carismáticos, con buena llegada hacia el entorno, ojo con la impulsividad y la agresión, que también pueden tomarnos en este día. Hoy instintivo, sanguíneo, con la libido en ebullición, desbloqueando y rompiendo tabúes queriéndonos, primero desde lo físico para después pasar de etapa. Evitar los enrosques mentales y los desbordes. Excelente día para hacer negocios, vender algo, promocionar. Día de libertad y apertura mental. Que tengas un hermoso día. IN LAK´ECH



