Efemérides del día de la fecha, 5 de Septiembre

DÍA INTERNACIONAL DE LA BENEFICENCIA Instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Resolución 67/105 en el año 2012, en este día se conmemora el fallecimiento de la Madre Teresa de Calcuta a la vez que se reconoce el trabajo y el esfuerzo de las organizaciones de beneficencia y se promueve la solidaridad a nivel mundial para erradicar la pobreza: "La beneficencia, al igual que el voluntariado y la filantropía, generan fuertes vínculos entre las comunidades y contribuyen a la creación de sociedades más inclusivas y resilientes". Agnes Gonxha Bojaxhiu nació en el año 1910 en Skopie, Macedonia del Norte. A los 18 años decidió ser monja y se unió a la congregación de Nuestra Señora de Loreto en Irlanda. Al año siguiente, arribó a Calcuta (India) y, en el año 1931, cambió su nombre a Teresa en honor a Santa Teresa de Lisieux, patrona de los misioneros. Más adelante, en el año 1950, creó la congregación "Misioneras de la Caridad", y dedicó su vida al cuidado de las personas discapacitadas, enfermas, sin hogar y con bajos recursos. Con el tiempo, fundó el Hogar para moribundos Kalighat, el Hogar del Niño del Inmaculado Corazón, el centro Shanti Nagar para personas que padecían lepra y la rama masculina de su congregación, los "Hermanos Misioneros de la Caridad". En el año 1979 fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Falleció en el año 1997 en Calcuta, India.



"ADIÓS SUI GENERIS" Hace 46 años se realizó el histórico concierto de despedida de "Sui Generis" en el Luna Park: "Fue la despedida de un grupo que, creo yo, es como el primo hermano de más de una generación de argentinos" dijo Nito Mestre al diario "La Nación". Unas semanas antes, Charly García había anunciado en la revista "Pelo" la separación de la banda: "El motivo es muy simple. Creo que ´Sui Generis´ tenía que terminar en algún momento y pienso que este es el mejor momento para hacerlo. Es el cansancio de hacer siempre lo mismo y tomar conciencia de que esto dio hasta dónde podía dar". Además adelantó que darían un recital en el Luna Park provocando que miles de fanáticos realizaran interminables filas para conseguir una entrada. Lo que ocasionó que tuvieran que agregar otra función ese mismo día: "La mayor sorpresa fue cuando [el productor Jorge Álvarez] nos dijo que se iba a agregar otra función porque se habían vendido todas las entradas". Aquella noche, "Sui Generis" emocionó a los fanáticos con las canciones "Rasguña las piedras", "Canción para mi muerte", "Cuando ya me empiece a quedar solo", "¿Para quién canto yo entonces?", "Bubulina", "Eiti Leda", "Fabricante de mentiras" y "El Fantasma de Canterville". "Como con Charly seguimos en la misma profesión, nos parece que no pasó tanto. Es una fecha importante para todos los seguidores y le tengo un grato recuerdo. Fue el primer show multitudinario de rock que hubo en la Argentina" manifestó Mestre a "La Viola".



SE LANZA "FIX YOU" Un día como hoy en el año 2005, "Coldplay" lanzaba el sencillo "Fix you". Perteneciente al álbum "X&Y" (2005) y compuesto por la banda británica, la canción es considerada la mejor del disco por Chris Martin: "Esa canción es la mejor porque nos ayudó a atravesar dos años difíciles. Incluso cuando la estoy cantando, cuando llegó al final, estoy pensando ´me gusta esto´".