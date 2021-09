» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 05/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Hoy le toca a…:

Para que abran los ojos, la mente y su corazón

Por Hugo del Teso













Hugo del Teso

Dirigido a muchos campanenses para que abran los ojos, la mente y su corazón. "Proyecta lo difícil partiendo de donde aún es fácil. Realiza lo grande de adonde aún es pequeño. Todo lo difícil comienza siempre fácil. Todo lo grande comienza siempre pequeño. Por eso el sabio nunca hace nada grande y realiza lo grande, sin embargo el árbol de ancho tronco ya está ya en el pequeño brote. Un gran edificio se basa en una capa de tierra. El viaje hacia lo eterno comienza ante tus pies" --LAO -TSÈ PLANTAS CON AUTODEFENSA Desde siempre las plantas han sido grandes aliadas del hombre. Un grupo de biólogos rusos localizó en hojas de plantas unas gotitas singulares que tienen propiedades tóxicas. Esta sustancia aparece cuando el vegetal es amenazado por infecciones como si fuera la reacción natural del organismo de la planta ante el avance de un peligro. En hojas de arroz los estudios notaron durante prolongadas investigaciones que el fenómeno se repetía. Recogieron las gotas en probetas que construían el mismo virus que había afectado a la planta de arroz y al cabo de dos días el virus se había reducido en tanto que a los 5 había desaparecido. El líquido los había combatido hasta destruirlos, se observó que las hojas y las raíces son los puntos de donde la planta genera esta extraña sustancia, desconocida hasta ahora. ECOLOGIA Estudio que se ocupa del mantenimiento de una permanente relación de equilibrio entre los organismos vivos y el medio en el que viven buscando la restitución de las condiciones naturales alteradas por la mano del hombre u otros factores. ECOSISTEMA Comunidad de seres vivos, en equilibrio de producción de unos en favor de otros (Producción de plantas para insectos fitófagos, de insectos para aves insectívoras, etc.) y su ambiente físico. ALGUNAS UTILIDADES QUE PRESTAN LOS ÁRBOLES 1º-Al ganadero, para resguardar sus haciendas contra los fríos, los vientos, las lluvias y los fuertes calores. 2º-Al fruticultor, para proteger sus frutales, asegurando así buena cosecha y calidad. 3º-Al agricultor, para reparo de sus cultivos y de su habitación. El agricultor que se dedique a la explotación del monte frutal efectuará, ante todo los trabajos de abrigo con árboles forestales, eligiendo las especies más convenientes para cada región, teniendo en cuenta, su raído crecimiento, la utilidad de su madera y la resistencia a los enemigos principales. "El 2020 nos dejó las cenizas de un país en llamas", lo vimos y sufrimos los campanenses con la quema de pastizales en nuestro Delta del Paraná (padre de ríos), intencional, bruto ignorante y con su interés netamente económico y hasta inmobiliario en desmedro del resto de la ciudadanía. También con el episodio del domingo 13 de diciembre, donde la Refinería arrojó gases tóxicos, amén desde hace muchos años haberse apropiado de la calle municipal que corría paralela al río hasta la arenera actual que cumplió 50 años y que muchos de nosotros adultos mayores lo conocimos como "El Dique". El municipio debería cobrar un cánon a esta empresa y no cobrarnos el precio de los combustibles más caros de la provincia de Bs As. Siguiendo aguas "contaminadas" abajo, llegamos (tanques de combustibles mediante) a lo que da del Tajiber donde habitaban entre sus salicáceas, pastos y arbustos y en sus zanjas, peces, ranas, anguilas, coipos (nutrias), carpinchos y el ciervo de los pantanos, entre otros. Esa parte del pulmón que nos queda a los campanenses, debemos defenderlo con uñas y dientes y sugerir a las autoridades pertinentes, especialmente a la dirección general de calidad ambiental, bromatología y zoonosis del municipio recomendar a los frentistas que dejen de una vez y para siempre de masacrar con su "poda" indiscriminada los necesarios árboles aliados en la lucha contra el "carcinoma" afincado en nuestra ciudad. Adhiero a los 15 proyectos presentados al Congreso de la Nación referidos a la futura Ley de Humedales. Ya!!!