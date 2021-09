Dice La Biblia; "Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace" (Cantares 2:6). Que hermosa figura de la mano poderosa de Dios, aun cuando esta es una figura, ya que Dios es espíritu, la Biblia utiliza esta figura frecuentemente: "La mano de Dios". Ellas son poderosas para guardar y bendecir a su pueblo, la mano izquierda nos habla de sostén, de apoyo, es la que sostendrá para siempre nuestras vidas glorificadas, y la mano derecha que nos habla de soberanía, del poder de Dios que nos abraza para nunca más dejarnos. Que hermosa figura para alentar al que está caído para estimular a los débiles y llenar de esperanza nuestro corazón. Sus manos proveen: (Salmo 104:28) "Abres tu mano, se sacian de bien´´. Sus manos protegen frente a los peligros que quieren destruir al creyente. Sus manos levantan: (Ezequiel 3.14) "Me levantó el espíritu y me tomó, y fui yo en amargura. pero la mano de Jehová era fuerte en mí". Su mano levanta a todos los que están caídos. Ellos encuentran poder para seguir a la meta. Sus manos consuelan: (Apocalipsis 12:4): "Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos". Sus manos amorosas quitarán todo nuestro dolor. Sus manos dirigen: (Salmo 139:10) "Aun allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra". Nos toma en los senderos oscuros y nos guía a la senda de paz. Sus manos fueron entregadas en la cruz del calvario, para que, por esa ofrenda de amor, nosotros podamos gozar de la comunión más hermosa, "su mano izquierda me sostenga y su mano derecha me abrace". Para que un padre te abrace y te proteja, primero es necesario que seas su hijo, ¿Estás seguro de ser un hijo de Dios? Como hijo, ¿Has leído la carta que te mandó, para que la leas y entiendas todo de Él? "Tú me cubres con el escudo de tu salvación, y con tu diestra me sostienes; tu bondad me ha hecho prosperar. Me has despejado el camino, y así mis piernas no flaquean". (Salmo 18:35,36) ¿Quieres saber más de esas maravillosas manos que quieren abrazarte y protegerte de todo mal? Búscalo, contáctate con un cristiano y/o una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia". ¡No te arrepentirás! ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Emilio Camucce Varela 447- (ex-Rivadavia) - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar