domingo, 05/sep/2021 Básquet:

Triunfos de Boat Club y Ciudad en la 2ª fecha del Torneo de Primera División









El Celeste consiguió su segunda victoria al superar a Ingeniero Raver en Los Cardales. Mientras el Tricolor logró su primer éxito al vencer como local a Costa Brava de General Rodríguez. La segunda fecha de la Zona B del Torneo de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) vio ganadores a los dos conjuntos de nuestra ciudad: el Campana Boat Club logró su segunda victoria en el certamen, mientras el Club Ciudad de Campana consiguió su primer éxito. El Celeste derrotó 76-58 como visitante a Ingeniero Raver de Los Cardales y se confirmó como unos de los candidatos de la Zona B en este arranque de competencia (había vencido por 50 puntos a Independiente de Escobar en el debut). Los dirigidos por Nahuel Pinto se escaparon en el marcador en el primer cuarto, con buenas apariciones de Mateo Somoza (9 puntos) y la efectividad a distancia de Santiago Fernández (dos triples). En el segundo período, Ingeniero Raver limó diferencias con el buen ingreso de Iván Cerolini (11). Pero al regreso del entretiempo, el Bote encaminó definitivamente la victoria, con una gran tarea de los Fernández: Santiago sumó otros 12 puntos, mientras Juan Martín aportó 9 para llegar al último cuarto arriba por 21 (65-44). Por su parte, el CCC le ganó 64-59 como local al debutante Costa Brava de General Rodríguez y se recuperó del traspié sufrido en el debut frente a Deportivo Arenal en Ingeniero Maschwitz. En esta oportunidad, en el gimnasio de Chiclana 209, los dirigidos por Martín Trovellesi tuvieron su mejor performance en el primer parcial: liderados por Francisco Santini (14 puntos), tomó 12 unidades de ventaja (26-14). En los períodos siguientes no logró consolidar ese dominio y debió conformarse con administrar esa renta conseguida. En ese sentido, fueron importantes los triples de Joaquín Acosta en el segundo cuarto y las apariciones de Eliseo Iglesias en la segunda mitad. En el otro duelo de la segunda fecha de la Zona B, Deportivo Arenal aplastó 96-41 a Independiente de Escobar. Así, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Boat Club y Arenal (2-0); 3) Ciudad de Campana e Ingeniero Raver (1-1); 5) Atlético Pilar y Costa Brava (0-1); y 7) Independiente de Escobar (0-2). En la próxima fecha, Boat Club recibirá a Atlético Pilar, mientras Ciudad de Campana quedará libre. Además jugarán: Costa Brava vs Independiente (E) y Deportivo Arenal vs Ingeniero Raver. Por la Zona A, solo se jugó un partido de la segunda fecha: Unión de Zárate le ganó 72-56 a Defensores Unidos y sumó su segunda victoria en el certamen.

LA FORMACIÓN DEL CCC EN SU PRIMERA PRESENTACIÓN COMO LOCAL DEL CERTAMEN.



SÍNTESIS DEL PARTIDO INGENIERO RAVER (58): Damián Iglesias (3), Ignacio Marino (0), Rodrigo Insaurralde (15), Patricio Geoghegan (18) y Mauricio Maurente (2) (FI) Iván Cerolini (14), Lucio Sole (0), Ariel Ciminelli (4), Facundo Renauld (0) y Agustín Esponda. DT: Marcelo Policastro. CAMPANA BOAT CLUB (76): Santiago Fernández (22), Mateo Somoza (9), Matías Nieto (12), Marcelo Sosa (6) y Juan Martín Fernández (14) (FI) Santiago Michelotti (0), Leandro Fink (2), Facundo Nabais (0), Francisco Irisarri (6) y Gustavo Marafioti (5). DT: Nahuel Pinto. PARCIALES: 14-26 / 20-14 (34-40) / 10-25 (44-65) / 14-11 (58-76). JUECES: Mariano Imosi y Joaquín Albertinsky. GIMNASIO: Ingeniero Raver. SÍNTESIS DEL PARTIDO CIUDAD DE CAMPANA (64): Eliseo Iglesias (12), Dante Díaz (8), Francisco Santini (22), Juan Pablo Horst (4) y Matías Mariño (0) (FI) Joaquín Acosta (9), Franco Garín (2), Ian Rojas (0), Alan Blanco (4) y Marcos Jelavich (3). DT: Martín Trovellesi. COSTA BRAVA (59): Iván Oroná (14), Joaquín Chávez (5), Gastón Oroná (0), Matías Pepe (11) y Eduardo Agüero (20) (FI); Lucas Chávez (9), Darío Oroná (0) y Maximiliano García (0). DT: Mani Oroná. PARCIALES: 26-14 / 18-21 (44-35) / 9-12 (53-47) / 11-12 (64-59). JUECES: Raúl Imosi y Ezequiel De la Peña. GIMNASIO: Ciudad de Campana.