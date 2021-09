» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 05/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Vóley:

Ramsés Cascú; "Queremos demostrar que no fue casualidad el bronce que ganamos en Túnez"









El campanense participará de su segundo Mundial: integrará la Selección Sub 21 que competirá en Italia desde el 23 de septiembre. La base del equipo es la misma que se subió al podio en el Mundial Sub 19 de hace dos años. "Vamos a encontrarnos con un torneo muchísimo más duro", afirmó en diálogo con LAD. El próximo 27 de septiembre, el campanense Ramsés Cascú festejará sus 20 años en Italia, donde estará participando del Mundial de Vóley Sub 21 junto a la Selección Argentina. Para el jugador formado en el Club Ciudad de Campana será su segunda experiencia mundialista: en 2019 fue protagonista en el Mundial Sub 19 de Túnez, donde se colgó una histórica medalla de bronce junto a sus compañeros. Para esta cita en Italia, la base del combinado nacional que en esta oportunidad dirigirá Martín López es la misma de aquel certamen en Túnez. Y Cascú, quien mide 1,93 metros, se mantiene como uno de los tres centrales de esta camada que buscará repetir aquella brillante actuación de hace dos años atrás. "En 2019 estábamos todos muy tensos. Era algo nuevo para todos y nos costó soltarnos al momento de jugar, sobre todo en los amistosos previos al Mundial. Después sí fue apareciendo el equipo. Ahora llegamos todos con esa experiencia encima y también con mucha más experiencia personal, porque todos hemos jugado ya a nivel profesional, ya sea en Liga Argentina (A1) o A2 y eso nos da también otro roce", marca diferencias Ramsés entre aquel proceso y éste que ya entró en la recta final camino al certamen que comenzará el 23 de septiembre. -Teniendo en cuenta la experiencia en Túnez, ¿con qué torneo esperan encontrarse? -Sabemos que el salto de Sub 19 a Sub 21 es significativo y que nos vamos a encontrar con otro nivel de equipos. Ya sabemos que hay selecciones que trabajan a un nivel profesional muy alto. Así que vamos encontrarnos con un torneo muchísimo más duro que el que jugamos en 2019. -Están en la zona con Irán, Marruecos y Bélgica. -Irán es fuerte, viene con buenos resultados en mayores y también en menores. Creemos que Bélgica también será un rival fuerte, aunque no ha sido una potencia europea en los últimos años como Polonia, Rusia, Italia o Francia, por ejemplo. Y nos parece que Marruecos puede ser el más débil. -¿Y ustedes cómo llegan? -Nosotros también llegamos mejorados. Porque, como te decía, tenemos más experiencia y también porque nos hemos preparado mucho. Mentalmente llegamos bien. Quizás en lo físico nos falte un poco, porque nosotros volvimos más tarde a los entrenamientos por la evolución de la pandemia. El tema del coronavirus nos afectó. Incluso, hasta hace poco tuvimos un compañero contagiado. Por eso creo que todavía tenemos cosas en lo físico por pulir, pero mentalmente estamos muy bien y vamos pensando en ganar. Queremos demostrar que no fue casualidad el bronce que ganamos en Túnez. -¿Y en qué aspectos del juego están las fortalezas de Argentina? -Los entrenadores nos explicaban que nuestra talla es baja respecto a otras selecciones, que poseen muchos jugadores por encima de los 2 metros de altura. A nosotros nos insisten en la gestión del juego y en bancar la pelota en defensa. Sabemos que en este nivel no siempre se va a poder jugar con la pelota perfecta y que no vamos a poder pasar por arriba, por eso nos remarcan la gestión de la pelota. Y también nos piden consistencia en el saque. -En lo personal, ¿cómo sentís que ha sido tu evolución desde aquel Mundial Sub 19 a este presente? -Siento que mejoré mucho en el salto, que estoy saltando cada vez más. En cambio, no pude avanzar tanto físicamente. He podido ganar kilos, pero no lo que yo esperaba. Estoy pesando 71-72 y debería estar en 81. -Sorprende ver una continuidad de jugadores formados en el Club Ciudad de Campana en las Selecciones Sub 19 y Sub 21 de Argentina. Vos vas por tu segundo mundial, Giuliano Turcitu jugó recientemente en Sub 19; estuvo Juan Manuel Giulietti en la Preselección Sub 21… -Se ha trabajado mucho y muy bien en el club en los últimos años y la verdad es que ha salido una camada muy linda. A veces, cuando hablamos entre nosotros, nos entusiasmamos con la posibilidad de volver y jugar todos juntos un Metro (División de Honor). -Por lo pronto, después del Mundial te espera un gran desafío como lo es la Liga Argentina después de haber logrado el ascenso este año. -Sí, ya tengo todo acordado para volver a jugar en Mutual Policial de Formosa, equipo con el que salimos campeones de la A2 en febrero pasado. Será otra gran experiencia para mí.

EN ESTE 2021, CASCU LOGRÓ EL ASCENSO DE LA A2 A LA A1 CON POLICIAL DE FORMOSA, EQUIPO QUE LO ESPERA A SU REGRESO DEL MUNDIAL.





“SABEMOS QUE EL SALTO DE SUB 19 A SUB 21 ES SIGNIFICATIVO Y QUE NOS VAMOS A ENCONTRAR CON OTRO NIVEL DE EQUIPOS", ADELANTA RAMSÉS.