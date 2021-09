DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

TC MOURAS: La categoria está desarrollando este fin de semana otra carrera del campeonato en el autódromo de La Plata donde des del as 11 hs está televisando la TV Pública. CAMBIAR: La decisión fue tomada y Sandro Ariú cambia de categoria en la propuesta de los Jeeps donde ya está en la extreme 4x2 y en la extreme 4x4 dado que su vehículo se acondicionó para empezar en estas clases. Cambia todo cambia! NOTA: El ex campeón de Alma viene desde hace un tiempo tratando de concretar una nota periodistica que no llega a realizare y parece que no está claro aún los motivos que lo llevan a tal decisión habrá cosas que no se deberán saber.¡? SUPERAR: Cristian Iglesias está concretando sus primeros treinta años en el ámbito de las picadas donde superó los 270 trofeos obtenidos, mas 16 campeonatos y varios sub campeonatos desarrollándolo en los diferentes picódromos que visitó. FORMULA TRES METROPOLITANA: La categoria llega una vez más al autódromo de La Plata para realizar dos finales con otro parque importante de autos.Televisa desde las 11hs laTV Pública. QUINTO: Victoria Emma viene de correr en el Rally Federal en la ciudad de Pergamino donde con el Ford Fiesta alcanzó el puesto quinto en su clase sumando puntos para el campeonato y ya confirmó que estará en la próxima fecha en Rojas. LLEGAR: En la vecina ciudad de Zárate en el circuito Al Límite se realizó una parte de la competencia de Motocross y en la clase intermedia Valentino Lacognata llego cuarto en dicha competencia. ELECTRICA: Días atrás los hermanos Suarez se juntaron a disfrutar una cena familiar y allí le dieron curso a realizar una carrera en pinta eléctrica donde los muchachos se divirtieron y hasta hubo tiempo para la discusión muy de la dinastia donde quiere perder. ALMA: La categoria está realizando este fin de semana su presentación en el autódromo de Concepción de Uruguay donde están realizando dos finales. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. DECLARAR: En nota radial en nuestro programa Rincon Tuerca Pablo Savastano desea correr dijo antes de fin de año en la Clase Tres de Alma dos competencias y declaró y aseguró que todo se prepara pensando en la próxima temporada. INCURSION: Nueva incursión de Federico Panetta en la clase DD2 de la categoria Rotax donde hubo dos finales y realizó podio dado que en ambas terminó segundo en el kartódromo argentino. PARTICIPAR: Por su parte el zarateño Gabriel Di Lucca participó en la Rotax pero en la Clase Master Max donde terminó en la primera carrera segundo y en la otra competencia llegó cuarto con la atención del chasis a cargo de Sergio Cappecce. TURISMO 4000 ARGENTINO: Nueva incursión de la categoria en este fin de semana en el autódromo de La Plata con dos finales con pilotos invitados donde televisa desde las 11 hs la TV Publica. CONCRETAR: Parece que el futuro piloto está con muchas ganas de armar un Fiat 147 para llegar a correr en la categoria Alma en su momento y de poder concretar este sueño de quien comenzó este proyecto. MOLESTOS: Los componentes de A Todo Pedal están un poquito molestos con uno de sus integrantes conocido como Gerardo Emma porque en las notas televisivas y radiales después de cada carrera de Rally Federal no les manda saludos, dado que está sumado al grupo. ENTUSIASMADO: No muchos saben que el ex piloto de Alma Horacio Lopez está muy entusiasmado intentando armar una Cupecita Ford para también sumarse a las ya muy bien presentadas y ciudades que nuclea a los muchachos vinculadas a este tema tan particular en la ciudad cuna del primer automovil argentino. GANAR: Viene de correr en la Clase Mini Max de la categoria Rotax donde Santino Panetta corrió dos finales obteniendo un segundo lugar en la primera final y terminó ganando la segunda para mantener la punta del campeonato. PARTICIPO: En cuanto a su hermano Bautista también participó en esta propuesta de la categoria Rotax pero en la clase Micro Max y allí fue primero en la carrera del sábado y terminó cuarto en la del domingo. TC PISTA MOURAS: En el autódromo de La Plata la categoria está realizando otra carrera del campeonato durante este fin de semana con otro interesante parque de autos donde desde las11 hs televisa para todo el pais laTV Publica. DIEZ: Un total de diez kartings flamantes acaba de incorporar el kartódromo internacional de Zárate para quienes deseen alquilarlos para girar en dicho lugar como siempre los dirigentes del kartódromo apostando a seguir creciendo y brindar servicios para sus clientes. ALCANZAR: Los ciclomotores vienen de correr en el autódromo de Marcos Paz y el joven campanense Lisandro Acosta alcanzó el podio con un segundo puesto con la atención de las motos por parte de su papá Juan Manuel. TRIUNFO: También participó el representante de Los Cardales Facundo Torres en la Clase 55 CC Libres y se llevó el triunfo con la atención de su moto por parte de Juan Manuel Acosta. AUSENCIA: Si bien están trabajando en el chasis pensando en ponerlo en pista en la próxima carrera del TC Bonaerense en Gualeguaychú no van a llegar con los trabajos y Yamil Bottani ya confirmó de su ausencia en la Clase Ligth. PRESUPUESTOS: Sin duda que el representante de Lima quiere seguir en la alta competencia y si bien Yamil tiene lista la Chevy para la GTB del TC Regional sus actuales presupuestos no le cierran para tal emprendimiento y sigue guardada en el taller. ENDURO BAIRES: La categoria está desarrollando este fin de semana una nueva presentación de su presente campeonato en el circuito de Junin donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. CONFIRMO: En reciente nota periodistica el joven campanense Agostino Giordano que viene corriendo en la Clase Dos de la categoria Alma confirmó que sin duda este año es para realizar experiencia y seguir aprendiendo y afianzándose con el auto y conocer autódromos. Mirávos! ANUNCIAR: Los dirigentes que tienen a su cargo el campeonato del trial 4x4 argentino anunciaron que la próxima carrera será el venidero 19 de setiembre siempre en el predio de la vecina ciudad de Pilar lo que anuncia además la continuidad de un torneo que al mismo le faltan algunas fechas. Bienvenido! LABORALES: Finalmente la ausencia de Juan Pablo Galliano en la última fecha del campeonato del TC Bonaerense en el autódromo de Bradsen tuvo que ver con una decisión personal que estaba apuntada a cuestiones laborales que no le dieron los tiempos para ser parte de este emprendimiento tuerca. DETERMINACION: No muchos saben que Nestor Ceña tomó la determinación de no continuar en principio en la categoria Enduro Baires donde venia de correr en Gral. Alvarez y aquella experiencia con muchas complicaciones climáticas fueron el disparador para tal determinación. DESCARTAR: De todas maneras Don Ceña dejó entrever que no descarta estar en la próxima competencia dado que con el cordobés su jefe de equipo están trabajando en la moto de cara al futuro y como quedó muy complicada tras la última presentación llevará un tiempo. KART PLUS: La categoria está visitando una vez más el kartódromo de Zárate durante este fin de semana con todas sus clases donde desde las 10 hs comienzan con su espectáculo. CHARLA: Como los resultados no están apareciendo de la manera deseada parece que el piloto tras una charla con su motorista se decidió separarse y que cada uno siga su camino, por lo pronto el piloto no estaría en la próxima carrera dentro de los contenidos del TC Bonaerense. VENDER: Luego de tomar la decisión final Jorge Biggi vendió su camioneta con la cual venía corriendo hasta hace unos meses y ahora está en la búsqueda de otro vehículo para seguir con los muchachos del club cañon 4x4. CAMBIO: Finalmente Juan Carlos Suarez tomó la determinación de cambiar de clase dentro de la categoria Kart Plus y dejó la Potenciada donde viene puntero en el campeonato y se pasó a la Master luego de decidirlo con su equipo. Cambia todo cambia!! ANDAR: Dicen que si bien está corriendo en autiomovilismo nunca dejó de andar con su moto de alto porte Fernando Rivas y viene de llegar desde Cordoba donde con sus amigos hicieron este viaje que les llevó cinco dias. Habrán traido alfajor? TC PICK-UP: La categoria vuelve a la actividad este fin de semana una vez mas en el autódromo de La Plata con otro parque importante de máquinas donde desde las11 hs televisa la TV Publica. PUESTO: El Tope Race viene de correr en el autódromo Hnos. Emiliozzi en Olavarria donde el representante local Sebastian Abella ocupó el puesto octavo en la pre final para quedar en el puesto décimo quinto en la final. RETOMAR: En las redes apareció la imagen de Marcos Padilla arriba de su cupecita en plena aceleración disfrutando el momento. Será posiblemente el anuncio de retomar la actividad con su amigo La Civita con quien ya encararon competencias de regularidad. SUMO: Aunque el Bora se empezó a complicar en su andar en los últimos kilómetros del Rally de Pergamino el representante local Gustavo Emma alcanzó el segundo lugar e hizo podio y sumó para el campeonato en la clase tres lo que finalmente terminó dentro de los pronósticos deseados. SUPER TC 2000: La carrera del año para la categoria con su gran premio de los doscientos kilómetros en desarrollarse en el autódromo Hnos Galvez durante este fin de semana. Desde las 10.30 hs televisa Canal13 través del programa Carburando. GRATIS: Como adelantamos en esta sección la categoria TC Bonaerense estará desarrollando su próxima carrera en el autódromo de Gualeguaychú donde los dirigentes tomaron la excelente determinación que la inscripción para los pilotos será gratis dejando un antecedente curioso para el automovilismo zonal. PADRE: En esta nueva presentación del cuatromil argentino con pilotos invitado el piloto de Zárate a bordo de su Ford Nicolás Laccette llevará a su padre Dario desde esa condición de invitado. FORMULA RENAULT: La categoria fabrica de talentos realiza este fin de semana su presentación en el autódromo capitalino donde desde las 10 hs televisa Canal13 a través del programa Carburando. OLVIDAR: Contábamos de los asados ya un clásico de los sábados en el taller Andres Rivero donde la llegada del horno y la parrilla provocó estos encuentros con sus amigos donde parece que un piloto que concurren a tal emprendimiento gastronómico se suele olvidar de abonar su consumo. Qué papelon!! COPA FIAT COMPETIZZIONE: La monomarca llega con su habitual parque de autos este fin de semana en el autódromo capitalino donde desde las 10.30 hs televisa Canal 13 a través del programa Carburando. PREPARARSE: Vicky Emma ya se prepara la próxima carrera para el Rally Federal para el próximo 23 y 24 de setiembre en la ciudad de Arrecifes. La niña dejó entrever que el Ford Fiesta ya está listo tras la última presentación que se le complicó en la primera parte de ese rally. SERA CIERTO?: Que el ex piloto de Alma dejó de ir a las comidas de los lunes por la noche con sus amigos porque ahora los fines de semana se codea con gente del Country donde está trabajando?

