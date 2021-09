» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 05/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Villa Dálmine:

Franchini; "No me voy conforme"









A la salida de los vestuarios, luego del 3-3, el entrenador de Villa Dálmine, Marcelo Franchini, se mostró más disconforme con lo que había hecho su equipo en el primer tiempo que satisfecho por la reacción mostrada en el segundo tiempo para llegar al empate. "No sé qué pasó, pero arrancamos muy mal en el primer tiempo en todos los aspectos: en el funcionamiento, en el posicionamiento, en lo actitudinal en lo futbolístico. Cualquier cosa que quieras analizar de la primera parte fue negativa", comenzó señalando en diálogo con LAD. Luego del 0-3 en la primera parte, el equipo se fue al vestuario, donde los jugadores cambiaron el chip tras una charla que el DT no quiso revelar: "Queda entre nosotros. No se habló de ningún tema táctico ni técnico, se charló desde otro lado", señaló con recelo. Lo que sí se supo es que esa charla sirvió y que el Violeta reaccionó en el segundo tiempo: "Hubo otra actitud, la de llevarse por delante al rival. Y por suerte pudimos convertir tres goles y salvar un punto", comentó al respecto. Igualmente, el resultado no satisfizo a Franchini: "No me voy conforme. Estoy mal, porque no nos pueden convertir tres goles en nuestra cancha, donde nosotros nos tenemos que hacer fuertes, plantarnos ante el rival y decirle "acá está Dálmine". Yo siempre pienso en salir a ganar los partidos, pero lo que veía hoy en el primer tiempo no lo podía creer".