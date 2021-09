Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 05/sep/2021. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 05/sep/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol

ARGENTINA VS BRASIL Esta tarde, la Selección Argentina afrontará un nuevo compromiso de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 cuando enfrente como visitante a Brasil, que transita la competencia con puntaje perfecto hasta el momento. El encuentro, correspondiente a la 6ª fecha, se jugará desde las 16.00 en el Arena Corinthians de la ciudad de San Pablo. Para este partido, el DT Lionel Scaloni presentaría a Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez. Además, también hoy, jugarán: Ecuador vs Chile (18.00), Uruguay vs Bolivia (19.00), Paraguay vs Colombia (19.00) y Perú vs Venezuela (22.00).



MURCIÉLAGOS DE PLATA Argentina perdió ayer 1-0 ante Brasil en la final del Fútbol 5 para ciegos de los Juegos Paralímpicos de Tokio. De esta manera, la delegación nacional cerró su participación con un total de nueve medallas: cinco de plata y cuatro de bronce (quedó así en el puesto 63). El gran dominador del medallero fue China, que totalizó 206 preseas (95-60-51) SE ARRIMA BOCA Con goles de Luis Vázquez y Fernando Torrent (en contra), Boca Juniors dio vuelta el partido ante Rosario Central, se impuso 2-1 en el Gigante de Arroyito y avanzó hasta el 9º lugar de la tabla. Ahora, con 14 puntos, quedó a seis del líder Lanús (20), que ayer empató 1-1 como local ante Sarmiento (el de Junín llegó a la igualdad a los 49 del ST). Este sábado también se jugaron otros tres encuentros: Atlético Tucumán 0-0 Arsenal, Colón 1-1 Newells y Platense 1-1 San Lorenzo. CLÁSICO EN NÚÑEZ El partido más atractivo de este domingo se jugará desde las 21.15 en el Monumental, donde River recibirá a Independiente en un duelo de equipos que pelean las primeras posiciones. También hoy, Talleres tendrá la oportunidad de quedar como único líder cuando visite a Patronato (13.30). La programación del día se completa con Godoy Cruz vs Gimnasia (13.30) y Racing vs Banfield (19.00). Y mañana lunes se cerrará esta 10ª fecha con dos partidos: Estudiantes vs Argentinos (18.00) y Vélez vs Unión (20.15). FLANDRIA SE ESCAPÓ Por la 8ª fecha del Torneo Clausura de la Primera B Metropolitana, Flandria le ganó 4-2 como local a Cañuelas y le sacó tres puntos de ventaja en la cima de las posiciones. Como escolta, junto al Tambero, también se ubicó J.J. Urquiza, que superó 3-2 a Talleres (RE). Los demás resultados fueron: San Miguel 3-1 Sacachispas, Villa San Carlos 1-1 Fénix, Deportivo Armenio 1-2 Colegiales, Comunicaciones 1-1 Los Andes y Deportivo Merlo 0-1 Acassuso. Hoy cierran UAI Urquiza vs Argentino (Q). MANDA RIVER En duelo de equipos que marchaban con puntaje perfecto, River Plate goleó ayer 5-0 a Independiente y quedó como único líder de la Zona B de la Primera A Femenina. Mañana puede acoplársele UAI Urquiza, que en el cierre de la cuarta fecha visita a Rosario Central. Por la Zona A, Gimnasia (LP) venció 2-1 a Defensores de Belgrano y se le arrimó a San Lorenzo. Lo mismo buscará hoy Boca Juniors, que visita a Lanús. ELIMINATORIAS EUROPEAS En la continuidad del camino a Qatar 2022, Francia no pasó del 1-1 como visitante ante Ucrania y sumó su tercer empate en cinco fechas. Igualmente, lidera el Grupo D. En tanto, en el Grupo A, Serbia goleó 4-1 a Luxemburgo y alcanzó en la cima a Portugal. En el Grupo F, Dinamarca sostuvo su ventaja de cinco puntos al vencer apenas 1-0 a Islas Feroe como visitante. Mientras en el Grupo G, Turquía (3-0 a Gibraltar), Países Bajos (4-0 a Montenegro) y Noruega (2-0 a Letonia) pelean palmo a palmo el primer lugar. Y en el Grupo H, la disputa es entre Croacia (1-0 a Eslovenia) y Rusia (2-0 a Chipre). Entre los partidos programados para este domingo sobresalen: Inglaterra vs Andorra, España vs Georgia, Suiza vs Italia, Bélgica vs República Checa y Alemania vs Armenia.