Diego Santilli: "Vayamos a votar para cambiar nuestra Provincia y el país"

El precandidato a diputado nacional de Juntos en la provincia de Buenos Aires recorrió la ciudad y compartió un encuentro bimodal con vecinos junto al intendente y la candidata a primera concejal, Elisa Abella. El intendente Sebastián Abella y la candidata a primera concejal por Juntos, Elisa Abella, recibieron este lunes al precandidato a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, para conversar con vecinos sobre distintos temas de interés de cara a las elecciones primarias que se celebrarán este domingo 12 de septiembre. Su visita comenzó en el Club Ciudad, donde se desarrolló un encuentro bimodal, es decir, tanto con vecinos presentes en el lugar como otros tantos que se conectaron vía remota. Allí, hablaron sobre las preocupaciones e inquietudes de los campanenses como, por ejemplo, la inflación, la gran pérdida en materia educativa que produjo la larga cuarentena y la difícil inserción de los jóvenes en el mundo del trabajo. "Me llevo de Campana el cariño de la gente pero también las preocupación de que los chicos estuvieron un año y medio sin clases. La educación es la base de la pirámide social para poder salir adelante y que no nos pasen los casos como el de Toyota, que en la provincia hay un montón", comentó el precandidato, en referencia a la automotriz que semanas atrás afirmó no poder encontrar operarios calificados. Seguidamente, Santilli, el Intendente y Elisa Abella recorrieron la avenida Rocca para conversar con comerciantes y hasta hicieron una pausa para deleitarse con un helado de la tradicional Heladería Real. En este sentido, el precandidato a diputado bonaerense agradeció al jefe comunal por el "gran recibimiento" y apoyó la candidatura de Elisa Abella como concejal, asegurando que "seguirán transformando la ciudad, tal como lo vienen haciendo desde el primer día de gestión de Sebastián". "Vayamos todos a votar, es muy importante que vayamos a expresarnos. Hemos trabajado con los especialistas en salud para tener voto seguro, para que la gente tenga la accesibilidad, para que los adultos no tengan espera en la cola de la votación. Vayamos a votar para cambiar nuestra Provincia y el país, y para que comience un camino de cambio donde podamos vivir mejor", expresó Santilli ante medios locales. Sobre los comicios del próximo domingo que definirá con Facundo Manes quién encabezará la lista de Juntos en la Provincia, el precandidato afirmó: "Cada uno está haciendo su recorrido y lo más importante es que con Facundo el lunes 13 juntos tenemos que ir a enfrentar y resolver los problemas de la gente que son la falta de educación, la salud, la seguridad, la justicia. Vamos a trabajar juntos para enfrentar esos problemas y a nuestro verdadero adversario político que es el kirchnerismo". Por su parte, el intendente Abella destacó la visita de Santilli para hablar "de temas profundos de la Argentina como son la seguridad, la salud, la educación y de cómo se sale de esta crisis que tenemos". "Las verdad es que fue muy interesante compartir la mirada del Colo con los vecinos que son quienes sufren la realidad todos los días. Un momento interesante también para usarlo de reflexión de lo que queremos para la ciudad también. Después recorrimos la Rocca desde Alem hasta llegar a La Catedral y la verdad que muy motivador ver el afecto de los vecinos hacia nuestro espacio", aseguró. Y añadió: "Vemos la expectativa de los vecinos por poder acompañarnos nuevamente y la necesidad de trabajar con la misma línea que estamos haciendo en el Municipio a nivel provincial y nacional". En tanto, Elisa Abella valoró que durante la charla en el Club Ciudad haya tenido espacio importante la educación. "A mi criterio es uno de los temas más importantes", dijo. "Realmente es muy problema muy grande que deja no la pandemia sino la cuarentena. La pandemia pasó en todo el mundo, pero la cuarentena obedeció a medidas de un gobierno, donde nuestros chicos estuvieron un año y medio sin presencialidad, que a mi criterio va costar muchísimos años poder remontar. Y no estoy viendo políticas que me digan cómo vamos a recuperarlo", sostuvo la precandidata a edil.

