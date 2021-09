P U B L I C





El piloto campanense, en binomio con Jorge Barrio, terminó la prueba en la tercera ubicación. Los ganadores fueron Leonel Pernía y Antonio García, mientras Agustín Canapino y Ricardo Risatti finalizaron segundos. Como en 2019, el campanense Matías Milla volvió a subirse al podio de los 200km de Buenos Aires, la prueba más importante del calendario anual del Súper TC2000. En aquella oportunidad había compartido su Renault Fluence con Franco Vivian, con quien había terminado en 2º puesto. Y en este 2021 lo hizo con Franco Barrio, el joven de 17 años, que viene siendo la gran revelación de la Fórmula Renault y el TC2000, y con el que conquistó la tercera ubicación. De hecho, el oriundo de Pinamar fue clave en el gran resultado conseguido por el binomio por su gran largada: partió desde el 7º puesto, pero se la jugó por afuera y logró ubicarse en la 4ª posición en la primera vuelta. "En el momento más crítico no le tembló el pulso y la rompió toda, logrando avanzar varios lugares", lo elogió el piloto de nuestra ciudad. En ese cuarto puesto se mantuvo Barrio, que acechó por momentos al Chevrolet Cruze de Ricardo Risatti y Agustín Canapino. Sobre la mitad de la carrera (pautada a 60 vueltas), Milla se hizo cargo del Fluence #8 y cuando se reacomodó el pelotón, se encontró en el cuarto lugar, con el Honda Civic de Juan Ángel Rosso y Facundo Marques por delante. Y el "Negro" hizo también una gran tarea desde el momento mismo en que tomó el mando: fue el más rápido en pista durante varias vueltas y así logró alcanzar y sobrepasar al Honda Civic para afianzarse rápidamente en la tercera posición. "Cuando me subí al auto tuve una sensación espectacular inmediatamente y pude alcanzar a Marques, que me llevaba una buena diferencia. Tenía un ritmo excelente, iba clasificando. Incluso creo que podría haber ido a buscar a Canapino. Sin embargo, tuvimos un pequeño problema en el auto y decidimos no arriesgar mucho y asegurar el podio", contó luego Milla. Y en esa tercera posición culminó el campanense, por detrás de Canapino y del gran dominador de la jornada: el binomio Leonel Pernía – Antonino García, quienes llevaron el Renault Fluence #3 a la victoria sin pasar sobresaltos a lo largo de las 60 vueltas (el "Tanito" largó muy bien desde la pole y desde entonces se mostró inalcanzable). "Estoy muy contento con este tercer puesto. Todo se vive con muchos nervios y ahora la alegría es muy grande. Estoy muy muy feliz", señaló Milla, quien siguió elogiando a "Jorgito" Barrio por su desempeño: "Para mí, esta carrera queda marcada por el crack con el que corrí. Es un fenómeno. Pude ver su técnica y me deslumbró". Para el "Rombo" fue la cuarta victoria consecutiva en los 200km de Buenos Aires. Y para Pernía significó el retomar la punta del campeonato de pilotos: el oriundo de Tandil suma 141 puntos. Como escolta se ubica ahora Canapino, con 127 unidades; y más atrás quedaron Matías Rossi (107) y Facundo Ardusso (100), dos que no sumaron puntos el domingo por la misma razón: se les desprendieron ruedas delanteras tras el cambio de pilotos (Ardusso lo vivió en carne propia, mientras en el Toyota Corolla de Rossi lo sufrió su acompañante, José María López). Por su parte, Milla se llevó 25 puntos de esta carrera y quedó en el 7º lugar del campeonato con 62 unidades (ahora es el segundo mejor Renault de la temporada, dado que supera por un punto a Damián Fineschi). "Veníamos con una merma de rendimiento en la temporada, la cual se la atribuyo a mi manejo. Tengo que seguir trabajando para mejorar", cerró el campanense, ya pensando en lo que viene: la novena fecha del campeonato 2021 del Súper TC2000 se disputará el 26 de septiembre, en el Circuito San Juan Villicum.

MILLA Y BARRIO EN EL PODIO, JUNTO AL BINOMIO GANADOR: PERNÍA Y GARCÍA LE DIERON LA CUARTA VICTORIA CONSECUTIVA A RENAULT EN LOS 200KM DE BUENOS AIRES.





BARRIO AVANZÓ TRES LUGARES EN LA LARGADA Y LUEGO, MILLA SUPERÓ A MARQUES PARA TOMAR EL TERCER PUESTO.