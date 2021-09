P U B L I C





La segunda precandidata a diputada nacional por la lista "Dar el Paso", Danya Tavela, visitó ayer nuestra ciudad, donde resaltó el proyecto político que encabeza el neurocientífico, su importancia dentro de Juntos y la posibilidad que tiene de "fortalecer a un partido centenario como la UCR". La segunda precandidata a diputada nacional por la lista "Dar el Paso", Danya Tavela, visitó ayer nuestra ciudad, donde compartió actividades con los candidatos locales, Romina Buzzini y Axel Cantlon. En ese marco aseguró que "Facundo Manes es el candidato con mayores posibilidades de vencer al kirchnerismo" para "ponerle un freno a la decadencia en que está sumergida el país y poder empezar a proyectar un futuro distinto". La declaración de Tavela, quien además es vicerrectora de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), se dio luego de ser consultada sobre qué está en juego en la interna de Juntos que se definirá este domingo 12 de septiembre en las Elecciones Primarias (PASO) entre la lista que encabeza Manes y la del PRO, que lidera Diego Santilli. "Vinimos a construir un Juntos mejor. Desde la unidad de la Unión Cívica Radical (UCR) nos propusimos incorporar otros sectores que nos permitieran ampliar la mirada de Juntos. Por ello, una victoria de Facundo en la interna permitirá que la lista final tenga mayor pluralidad política y también permitirá fortalecer a un partido centenario como la UCR, que ha sabido captar las verdaderas causas de los argentinos y que ha sabido ponerse el saco de conducción y liderazgo en los momentos más difíciles del país, como lo demostró el Dr (Raúl) Alfonsín", señaló Tavela. Y luego, en referencia a la irrupción de Manes en el escenario político y teniendo en cuenta también a jóvenes dirigentes que están asomando en el radicalismo, la candidata agregó: "Además, está en juego la posibilidad de que surjan nuevos liderazgos, líderes con vocación de gestión y de transformación, que creen que la política es una herramienta de transformación y que entienden que ellos están al servicio de la política y no para servirse de la política". En esa misma línea se manifestó también Leandro Halperín, legislador porteño de Evolución Radical que acompañó a Tavela, Buzzini y Cantlon en nuestra ciudad: "Estamos intentando cambiar el modelo de hacer política en Argentina, incorporando nuevos actores, nuevas miradas y nuevas ideas que enriquezcan una propuesta que sea alternativa al kirchnerismo en todo el país", afirmó. Según explicó Halperín, el radicalismo viene reclamando "que el que gane no imponga su mirada al resto de integrantes del espacio, sino que integre las diferentes miradas" que conforman Juntos. "Nosotros no disputamos solamente un lugar en las boletas, sino el liderazgo de las ideas. El radicalismo es un partido comprometido con la educación pública, con la salud pública, con la justicia independiente y la seguridad en democracia y democrática. Eso también estamos poniéndolo en la disputa dentro de Juntos. No tenemos miradas iguales, pero sí miradas que pueden ser complementarias. Y nosotros estamos dispuestos a ponernos de acuerdo por un interés superior, que es el de la sociedad y que es un interés mucho más importante que el de nuestros partidos políticos", cerró el legislador de Evolución Radical. INDUSTRIA Y COMERCIO La candidata a diputada nacional, Danya Tavela, realizó diferentes actividades junto a Romina Buzzini y Axel Cantlon en Campana. En primera instancia visitó una reconocida PyME de nuestra ciudad como lo es Ameghino Servicios, en el barrio Romano, donde la familia Pacheco ofició de anfitriona y fue parte del diálogo que se centró en cuestiones relacionadas al sector productivo y el empleo. "A la conclusión a la que llegamos es a una que ya percibimos en muchas de nuestras recorridas por la provincia: hace falta un Estado que les permita trabajar y desarrollarse a quienes son parte del sistema productivo", manifestó Tavela. "Como decimos con Facundo, debemos pensar a la provincia de Buenos Aires y al país en clave de progreso desde la educación, la capacitación y la innovación para tener un sistema productivo más grande, más moderno y mejor desarrollado", agregó. Finalmente, la candidata a diputada nacional aseguró que advierte que "la gente está frustrada" y cuestionó "la administración de la pandemia" por parte del gobierno nacional: "Estuvo caracterizada por la falta de escucha y articulación con los sectores productivos y educativos, profundizando una crisis que todavía no hemos visto en su real magnitud", marcó Tavela, quien luego de visitar Ameghino Servicios estuvo reunida con representantes de la CUCEI y caminó por la avenida Rocca. "Para nosotros, contar con la visita de una referente como Danya es una gran posibilidad de mostrarle a la ciudadanía de Campana este proyecto que está llevando adelante el radicalismo en la provincia de Buenos Aires", resaltó Cantlon. "Además, siempre nos enriquece conocer la mirada que nuestros referentes nacionales y provinciales tienen y van desarrollando con sus recorridas por toda la provincia. Eso nos permite luego tener una visión más amplia para trabajar en lo local", añadió Buzzini.

DANYA TAVELA EN CONFERENCIA DE PRENSA





CANTLON Y UNA SELFIE EN LA AV. ROCCA JUNTO A TAVELA Y BUZZINI, DURANTE LA RECORRIDA POR EL CENTRO COMERCIAL DE LA CIUDAD.





TAVELA PARTICIPÓ TAMBIÉN DE UNA REUNIÓN CON LA CÁMARA DE COMERCIO LOCAL.





EN SU VISITA A AMEGHINO DIALOGÓ CON SUS RESPONSABLES: "HACE FALTA UN ESTADO QUE LES PERMITA TRABAJAR Y DESARROLLARSE A QUIENES SON PARTE DEL SISTEMA PRODUCTIVO", ENFATIZÓ.





TAVELA DIALOGÓ CON LOS MEDIOS LOCALES TRAS VISITAR LA EMPRESA AMEGHINO SERVICIOS. AFIRMÓ QUE EL PROYECTO DE MANES APUNTA A "PONERLE UN FRENO A LA DECADENCIA EN QUE ESTÁ SUMERGIDA EL PAÍS".





EN SU ARRIBO A LA CIUDAD, TAVELA DIALOGÓ CON JÓVENES CAMPANENSES. LUEGO MARCÓ "LA MALA ADMINSITRACIÓN DE LA PANDEMIA" POR PARTE DEL GOBIERNO NACIONAL Y SEÑALÓ QUE LAS MEDIDAS TOMADAS AFECTARON ESPECIALMENTE A LOS JÓVENES.





DANYA TAVELA JUNTO A LOS CANDIDATOS LOCALES DE LA LISTA "DAR EL PASO" QUE EN CAMPANA ENCABEZAN ROMINA BUZZINI Y AXEL CANTLON.