Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. OTRA PÉRDIDA DE AGUA "Pérdida de agua en Mar-coni y 25 de Mayo (zona del campito). Brota desde una vereda. ¿Qué pasa que no se reparan este tipo de situaciones? escribe Soledad.



RECLAMO TRAS RECLAMO "Deterioro y abandono que se encuentra en el barrio Las Lomadas. Tengo un reclamo por bolsas y ramas que no pasan a retirar desde el 7/6/21 reiterado varias veces ante CEMAV (40055). Así está todo el barrio. Realizan arreglos carentes de coordinación que luego se forman zanjas profundas que se estanca agua. Con la llegada del calor foco de dengue. Ni hablar de las calles, un desastre total" escribe Daniela.



BASURA ACUMULADA "Jujuy y Namuncura. Hay mucha basura acumulada, falta limpieza" muestra Eduardo.

#QuejaVecinal varios reclamos de vecinos dan cuenta de que este lunes no hubo recolección de residuos. Lo cierto es que hay medidas de fuerza del gremio de camioneros por reclamos realizados. No se sabe cuando reanudan las tareas. Ampliaremos en #LaAutenticaDefensa pic.twitter.com/lLSLTFZkWk — Daniel Trila (@dantrila) September 6, 2021